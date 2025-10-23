"Фактор.BY. Дети": Минск - финальный город на карте кастинга

Белтелерадиокомпания ищет новые дарования. Кастинг-группа талант-шоу "Фактор.BY. Дети" после турне по республике вернулась в Минск и здесь завершает отбор.

У детей еще есть шанс заявить о своем таланте - прослушивания продлятся до воскресенья, 26 октября, включительно.

Такого ажиотажа не помнит даже взрослый "Фактор.by". Что касается Минска, как только дали первые фанфары кастинга, уже зарегистрировались 70 человек, а очередь выстроилась буквально на улице.

Приехали люди не только из Минска, многие ребята из регионов решили попытать удачу, а также есть участники и из Российской Федерации.

В экспертах обладатель Гран-при "Славянского базара Витебске" Анна Трубецкая, заслуженная артистка Беларуси Жанет и обладатель медали Франциска Скорины певица Гюнешь. Именно им предстоит внимательно разглядеть тот самый талант и откровенно поговорить с участниками.

"Фактор.BY. Дети" - это тот самый проект, где все внимание направлено на ребенка. И не важно, из какого продюсерского центра юное дарование или кто его педагог. Должен быть только законный представитель, мама или папа или же бабушка с дедушкой. Родители просто помогают в регистрации.

Анна Трубецкая, эксперт талант-шоу "Фактор.BY. Дети", обладатель Гран-при XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск":

"В городах Гомель, Брест, Могилев и во всех остальных детки отличаются тем, что у них рвение попасть в столицу в 5 раз больше, потому что они хотят засиять на главном телеканале страны, и это рвение очень видно. Конечно же, есть типичные ошибки при подготовке к кастингам: и репертуар, и образы, и желание показать целую песню, а не вот эти 10 секунд, где ты можешь показать всего себя. Конечно, нужно тщательно выбирать репертуар, нужно тщательно подбирать образ и нужно тщательно выбирать тот фрагмент песни, который покажет тебя лучше всего".

Жанет, эксперт талант-шоу "Фактор.BY. Дети", заслуженная артистка Беларуси:

"Важное значение имеет именно личность. И вот здесь в первую очередь открывается личность человека, потому что он может не так круто петь, но он может быть настолько энергичным, настолько артистичным, настолько живым, настолько настоящим, что его хочется слушать и смотреть. А есть крутые вокалисты, которых просто слушаешь. И здесь дается шанс, причем уникальный, в мое время такого не было. А как ребенок этим воспользуется и те люди, которые в этот момент с ним будут рядом - либо помешают ему, либо, наоборот, дадут ему возможность дальше расти".

Итак, ждут артистов от 7 до 14 лет. Самое главное правило - спеть а капелла, то есть без фонограммы.

24 октября талантливых ребят начнут слушать в 16:00. К судьям присоединится суперфиналист проекта "X-Factor. Беларусь" Никита Белько, а на судейской скамье остаются Анна Трубецкая и Гюнешь.