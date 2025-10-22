"Фактор.BY. Дети": талант-шоу начинает кастинг в Минске

Талант-шоу "Фактор.BY. Дети" начинает марафон прослушиваний в Минске. Есть четыре дня, чтобы заявить о себе. На кастинг ждут артистов от 7 до 14 лет, каждому нужно спеть а капелла (то есть без фонограммы) любимую песню, быть общительным и открытым к эмоциям перед трио судей.



К слову, сегодня потенциальных звезд талант-шоу оценят обладательница Гран-при "Славянского базара в Витебске" Анна Трубецкая, певица Гюнешь и заслуженная артистка Беларуси Жанет.