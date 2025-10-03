Фестиваль "Евразия.DOC": Жизненные истории на большом экране - жаркие дискуссии в зале

Завершилось уникальное культурное событие - фестиваль документального кино "Евразия.DOC". 3 октября назвали имя победителя. Им стал Владимир Сумашедов, автор российского фильма "Враг № 3".

В этом году в программе было 35 лент из 9 стран. Накануне эти фильмы видели в Смоленске, оценил их и белорусский зритель. В Минск привезли 20 картин.

Атмосфера праздника и одновременно легкой грусти царит в кинотеатре "Беларусь" от того, что фестиваль подошел к концу. За время его работы белорусская публика увидела 20 документальных картин. Все показы были бесплатными. География кинолент обширна – от Таджикистана и Азербайджана до Армении и Латвии.

Главными темами стали историческая память, современные социальные вызовы и просто удивительные человеческие судьбы. Кстати, интересный факт: многие из этих фильмов сняты молодыми режиссерами, которые работают в жанре документальной драмы. Т.е., это не сухая хроника, а настоящие истории с живыми эмоциями.

Что касается победителя - фильм "Враг № 3" рассказывает о художнике и мастере фотомонтажа Александре Житомирском. Во время Великой Отечественной войны он пытается с помощью искусства убедить врага прекратить бойню. На фашистских солдат с самолетов миллионными тиражами сбрасываются агитационные листовки-пропуска в плен. В отличие от бомб, они не забирают жизни, они призваны их спасти.

Фильм стал размышлением над вечно актуальными вопросами. Может ли искусство быть оружием? Способно ли оно кого-то спасти? А главное - как, несмотря на все ужасы мира вокруг, сохранить в себе человека?

Валерий Шеховцов, директор IX Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

"Гран-при нашего фестиваля получил фильм "Враг № 3". Достаточно молодой автор и очень взрослый взгляд. Фильм поразил всех, конечно, членов жюри своей яркостью и профессионализмом. Там совмещены эти технологии явно телевизионные и киношные. И в итоге такой получается симбиоз подходов".

"Министерство информации учредило специальный приз. И в этом году мы с удовольствием этот спецприз отдадим нашим коллегам, компании ВГТРК из России, за фильм "Военкоры". На наш взгляд, в нынешней ситуации информационной борьбы и информационной войны, которая в том числе и вокруг нашей страны складывается, это очень важная лента для воспитания молодых журналистов. Показать, насколько сегодня их профессия важна", - отметил замминистра информации Беларуси Денис Езерский.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, исполнительный директор IX фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

"Абсолютное большинство наших открытых показов, дискуссий, обсуждений прошло с аншлагами. Директор кинотеатра рассказала забавную историю, когда людей пришло столько, что в один кинозал они просто не поместились. И фильм, и открытое обсуждение пришлось параллельно вести в двух залах. Это здорово, это говорит о том, что люди ценят концентрированный взгляд документалиста и журналиста на нашу современность, готовы с ним дискутировать, не во всем соглашаться. Где-то я представлял фильмы, где-то даже спорили с режиссерскими ходами: музыкальное оформление, прихваты особые режиссерские, которые казались слишком наигранными. Но это хорошо. В диалоге растет и наше общественное сознание, и культура диалога. А с другой стороны, конечно, растут наши авторы, абсолютно большинство из которых - молодые люди".