Фестиваль "Евразия.DOC": Жизненные истории на большом экране - жаркие дискуссии в зале

Завершилось уникальное культурное событие - фестиваль документального кино "Евразия.DOC". 3 октября назвали имя победителя. Им стал Владимир Сумашедов, автор российского фильма "Враг № 3".

В этом году в программе было 35 лент из 9 стран. Накануне эти фильмы видели в Смоленске, оценил их и белорусский зритель. В Минск привезли 20 картин.

Атмосфера праздника и одновременно легкой грусти царит в кинотеатре "Беларусь" от того, что фестиваль подошел к концу. За время его работы белорусская публика увидела 20 документальных картин. Все показы были бесплатными. География кинолент обширна – от Таджикистана и Азербайджана до Армении и Латвии.

Главными темами стали историческая память, современные социальные вызовы и просто удивительные человеческие судьбы. Кстати, интересный факт: многие из этих фильмов сняты молодыми режиссерами, которые работают в жанре документальной драмы. Т.е., это не сухая хроника, а настоящие истории с живыми эмоциями.

Что касается победителя - фильм "Враг № 3" рассказывает о художнике и мастере фотомонтажа Александре Житомирском. Во время Великой Отечественной войны он пытается с помощью искусства убедить врага прекратить бойню. На фашистских солдат с самолетов миллионными тиражами сбрасываются агитационные листовки-пропуска в плен. В отличие от бомб, они не забирают жизни, они призваны их спасти.

Фильм стал размышлением над вечно актуальными вопросами. Может ли искусство быть оружием? Способно ли оно кого-то спасти? А главное - как, несмотря на все ужасы мира вокруг, сохранить в себе человека?

Валерий Шеховцов, директор IX Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

Валерий Шеховцов, директор IX Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC":

"Гран-при нашего фестиваля получил фильм "Враг № 3". Достаточно молодой автор и очень взрослый взгляд. Фильм поразил всех, конечно, членов жюри своей яркостью и профессионализмом. Там совмещены эти технологии явно телевизионные и киношные. И в итоге такой получается симбиоз подходов".

"Министерство информации учредило специальный приз. И в этом году мы с удовольствием этот спецприз отдадим нашим коллегам, компании ВГТРК из России, за фильм "Военкоры". На наш взгляд, в нынешней ситуации информационной борьбы и информационной войны, которая в том числе и вокруг нашей страны складывается, это очень важная лента для воспитания молодых журналистов. Показать, насколько сегодня их профессия важна", - отметил замминистра информации Беларуси Денис Езерский.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, исполнительный директор IX фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, исполнительный директор IX фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC":

"Абсолютное большинство наших открытых показов, дискуссий, обсуждений прошло с аншлагами. Директор кинотеатра рассказала забавную историю, когда людей пришло столько, что в один кинозал они просто не поместились. И фильм, и открытое обсуждение пришлось параллельно вести в двух залах. Это здорово, это говорит о том, что люди ценят концентрированный взгляд документалиста и журналиста на нашу современность, готовы с ним дискутировать, не во всем соглашаться. Где-то я представлял фильмы, где-то даже спорили с режиссерскими ходами: музыкальное оформление, прихваты особые режиссерские, которые казались слишком наигранными. Но это хорошо. В диалоге растет и наше общественное сознание, и культура диалога. А с другой стороны, конечно, растут наши авторы, абсолютно большинство из которых - молодые люди".

Действительно, фестиваль вызвал аншлаги на многих показах и живой, неподдельный интерес зрителей. "Евразия.DOC" - это не просто киносмотр, это долгосрочный проект, укрепляющий гуманитарные связи. Так что в следующем году география показов будет только расширяться.

