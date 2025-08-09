Фестиваль "Мотальскія прысмакі" собрал гостей из разных уголков планеты

Тысячи гостей собрал Ивановский район на "Мотальскія прысмакі". Это праздник гастрономии, самобытности и единства.

Фестиваль фальклора давно стал популярной традицией Западного Полесья и проходит уже в 13-й раз.

Основной сюжетной линией стала свадьба. Колбасные деликатесы, домашние угощения из мяса, сала, рыбы, сыра, пироги из печи - здесь буквально ломятся столы, а аромат разносится на километры.

Вырос в Мотоле сегодня и городок ремесленников. Свои изделия представляют более 300 мастеров.

Для гостей выступают белорусские и российские коллективы. Также на празднике присутствуют члены грузинской, украинской, армянской, татаро-башкирской, молдавской, еврейской диаспор.

Анатолий Ткачук, председатель Ивановского райисполкома:

"Мы рады всех сегодня приветствовать на 13-м нашем международном фестивале. Люди с самого утра, даже еще вчера вечером уже начали посещать локации. Приятно, хорошая погода. Хорошее настроение у людей. В принципе, все, что мы задумали, получилось или получается".