Фестиваль "Мотальскія прысмакі" собрал гостей из разных уголков планеты
Тысячи гостей собрал Ивановский район на "Мотальскія прысмакі". Это праздник гастрономии, самобытности и единства.
Фестиваль фальклора давно стал популярной традицией Западного Полесья и проходит уже в 13-й раз.
Основной сюжетной линией стала свадьба. Колбасные деликатесы, домашние угощения из мяса, сала, рыбы, сыра, пироги из печи - здесь буквально ломятся столы, а аромат разносится на километры.
Вырос в Мотоле сегодня и городок ремесленников. Свои изделия представляют более 300 мастеров.
Для гостей выступают белорусские и российские коллективы. Также на празднике присутствуют члены грузинской, украинской, армянской, татаро-башкирской, молдавской, еврейской диаспор.
Анатолий Ткачук, председатель Ивановского райисполкома:
"Мы рады всех сегодня приветствовать на 13-м нашем международном фестивале. Люди с самого утра, даже еще вчера вечером уже начали посещать локации. Приятно, хорошая погода. Хорошее настроение у людей. В принципе, все, что мы задумали, получилось или получается".
Фестиваль рассчитан на два дня. Впервые его провели в 2007 году.