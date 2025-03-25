Фестиваль музыки, инклюзивная выставка для незрячих людей - культурный маршрут предлагает "Променад"

Фестиваль музыки "Минская весна" вернулся на арт-радары столицы. Традиционно он проходит в Белорусской государственной филармонии. Афиша одного из старейших отечественных музыкальных форумов расписана до конца мая.

Музыкальный фестиваль "Минская весна" приглашает опять в Белорусскую государственную филармонию.

Основной темой форума станет 80-летие Великой Победы. В программе 40-го юбилейного фестиваля концерты с участием ведущих коллективов, солистов из Беларуси и России.

6 апреля услышим шедевры Моцарта, Гуно и Леграна. Также прозвучат репертуары легендарных коллективов Metallica и Scorpions в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Дирижер и автор проекта - заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин. За афишей фестиваля следите на официальном сайте Белорусской государственной филармонии.

Душа человека как птица. В сложные моменты она кричит, в радостные - поет. Такую историю рассказывает персональная выставка фотографа Анатолия Кухарчука в Национальном центре современных искусств.

Вниманию публики полсотни черно-белых снимков, сделанных за последние 10 лет. В фотоэкспозиции "Крик птицы" 5 разделов, которые отражают разные периоды жизни автора.

Посмотреть, как мобильная фотография превращается в глубокое художественное высказывание, можно до 27 апреля.

Дополним арт-маршрут на выходные инклюзивной выставкой для незрячих людей. "Небесные покровители" - такой проект презентует Национальный художественный музей Беларуси совместно с российским музеем истории религии. К просмотру 8 рельефных изображений православных святых.