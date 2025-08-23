3.70 BYN
Фестиваль "Вытинанка-выбиванка. Ажурный код Новогрудка" впервые собирает гостей
Автор:Редакция news.by
Небольшой туристический город Новогрудок на протяжении двух дней принимает тысячи гостей из Беларуси и ближнего зарубежья. В афише ремесленные палатки, интерактивные зоны, выступления заслуженных коллективов страны.
Особый тон мероприятию добавило торжественное награждение лучших хлеборобов. Но не хлебом единым запомнится фестиваль. Сырный суп от шеф-повара - еще одна добрая традиция города.
Формат open air собрал свыше тысячи гостей. И машины продолжают подъезжать. Фестиваль уже становится народным.