Фестиваль "Вытинанка-выбиванка. Ажурный код Новогрудка" впервые собирает гостей

Небольшой туристический город Новогрудок на протяжении двух дней принимает тысячи гостей из Беларуси и ближнего зарубежья. В афише ремесленные палатки, интерактивные зоны, выступления заслуженных коллективов страны.

Особый тон мероприятию добавило торжественное награждение лучших хлеборобов. Но не хлебом единым запомнится фестиваль. Сырный суп от шеф-повара - еще одна добрая традиция города.

Формат open air собрал свыше тысячи гостей. И машины продолжают подъезжать. Фестиваль уже становится народным.

