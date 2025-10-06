Фильм белорусского режиссера "Классная" претендует на звание самого кассового

"Классная" может войти в топ самых кассовых фильмов 2025 года. По итогам двух недель проката картину отечественного производителя посмотрели уже более 32 тыс. зрителей. В денежном эквиваленте это превысило 200 тыс. рублей, и это только в кинотеатрах Минска.

"Классная" - фильм режиссера Кирилла Халецкого, который рассказывает о выпускнице педагогического вуза Татьяне Василевской. Она получает распределение в агрогородок, и ей приходится стать классным руководителем непростого 11 класса. Сталкиваясь с трудностями и скепсисом учеников, начинающий педагог пытается обрести себя в профессии и стать настоящим учителем.