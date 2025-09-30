Фильм "Нелюди" о зверстве польских и прибалтийских пограничников показали на "Евразия.DOC"

О зверском отношении польских, латвийских и литовских пограничников - что в реальности творится у границ Беларуси? Фильм "Нелюди" журналиста "Первого информационного" Анастасии Бенедисюк вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля "Евразия.DOC". Документальные картины из 9 стран можно увидеть в кинотеатрах Смоленска и Минска.

Сидящие в зале в большинстве своем даже слышат об этом впервые - смертельно опасный маршрут беженцев. Они бегут из своих стран от войны и нищеты, проделывают огромный путь, продают последнее, чтобы совершить невозможное. Мы для них - лишь транзит!

А Старая Европа их сама звала, но страны беженцев были разрушены не без чужой руки.

В эфире Белтелерадиокомпании фильм "Нелюди" вышел в июле 2024 года. На всех языках мира мы отправляли его в международные организации по правам человека, но ответа нет больше года.

Применение насилия, нарушение прав человека, оставление людей в опасности - 3 уголовных дела возбуждено в Беларуси на основании зверств на границе. В 2021 году - в отношении должностных лиц Польши, в 2023 году - Литвы и Латвии.

Ирина Литвинова, журналист (Латвия):

"Я читаю в латвийских СМИ о том, что латвийские пограничники молодцы. Сейчас им на помощь прибыли подразделения из Литвы, потом из Эстонии, потому что Лукашенко специально формирует отряды беженцев, мигрантов, чтобы насолить прибалтам или насолить свободной Европе, этому "райскому саду". В фильме я увидела конкретных людей, прошедших истязания. Я вижу там убитых людей, в Латвии такое не показывают, там ничего из этого люди не знают".

Расследование продолжается, ежемесячно пополняясь новыми жуткими подробностями. Актуальные данные от белорусского СК - польскими пограничниками выброшены 235 иностранцев и убиты среди них 21 человек, 36 потерпевших на литовском направлении, 25 из них погибли. В Латвии - 93, почти каждый третий - труп.

Валерий Шеховцов, директор IX Международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC":

"Документалистика - это нерв времени, который натягивается как струна. То, что происходит в Европе, - возрождение нацизма. Это попытка поставить себя, свою нацию, свою общность выше других. Они считают свои страны более демократическими, чем Россия и Беларусь".

