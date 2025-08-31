Фильму "Приключения Буратино" - 50 лет

Костюмы главных героев из всеми любимого фильма "Приключения Буратино". Хит "Беларусьфильма" отмечает в этом году полувековой юбилей. Кадры из киноленты и выставка с реквизитом картины представлены в Доме Москвы в Минске.

Светлана Винокурова, начальник научно-исследовательского отдела Белорусской государственной академии искусств: "В нашей стране кино уделяется огромное внимание. Государство вложило значительные средства в развитие "Беларусьфильма" и подготовку кадров. Именно поэтому академия обучает специалистов в области кинематографа: режиссеров, сценаристов, операторов, звукорежиссеров, аниматоров. Что касается актеров, то сейчас их подготовка объединена с театральным факультетом. Раньше этот факультет был самостоятельным, но изначально театральный факультет - старейший в академии. В 1945 году институт был основан именно как театральный".