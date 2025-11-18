Финал конкурса "Радиотриумф" состоится 19 ноября во Дворце Республики

19 ноября все медиасообщество - на волнах Белорусского радио. Пик столетия ожидается во Дворце Республики, где объявят результаты Национального конкурса "Радиотриумф". Что получат в награду заслуженные голоса? И какие песни прозвучат в эфире праздника?

Они звучали "из каждого утюга" и стали хитами исключительно благодаря радиоточкам. Специально к столетию Белорусского радио мелодии советских солистов и легендарных ВИА достали из фонотеки, которая находится на ул. Красной, 4. По-новому их споют триумфаторы "Фактор.BY".

Иван Дятлов, победитель талант-шоу "Фактор.BY":

"Сегодняшний концерт - это вызов как раз всем современным средствам информации. С тем, что радио еще сильное, оно еще всем покажет, насколько это классная площадка для слушателей любого возраста. Для артистов и меня лично, радио - это способ прийти в дом и сердце слушателя".

В сердце слушателей постучатся более 300 артистов, столько споют со сцены Дворца Республики на конкурсе. За верстку торжественного вечера отвечает тандем Министерства информации и Белтелерадиокомпании. По праву, ведь на волне компании прозвучало "гаворыць Мінск" век назад.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Работает команда, которая делает все наши развлекательные проекты, в частности "Фактор. BY" и не только, здесь работает весь генеральный продюсерский центр Белтелерадиокомпании. Все эти люди известны, хотя и остаются за кадром. Как они умеют делать, вы все видите каждую пятницу, но что получится, узнаем сегодня вечером".

Ностальгический аудиоконтент точно будет знать каждый гость Дворца Республики - это радиоведущие, звукорежиссеры, музыкальные редакторы. Перед их глазами не привычные микрофоны, а камеры и софиты. Представители более чем 40 государственных и частных радиостанций - главные герои церемонии.

"Впервые за 100 лет у них появится собственная награда, красивая, в хрустале", - рассказала ведущая церемонии награждения победителей I Национального конкурса "Радиотриумф" Нина Можейко.

"Я думаю, многие надеются, что можно будет отсидеться, но нет, это не тот случай. Тут придется выйти, показать себя. Все-таки хоть у нас и времена новых технологий визуализации, "радийщики" привыкли работать голосом, быть за кадром. Здесь надо будет показать себя, показать, что мы тоже красивые, интересные и классные ,а затем получить награды и стать еще более популярными, ведь страна должна знать своих героев", - отметил ведущий церемонии награждения победителей I Национального конкурса "Радиотриумф" Максим Угляница.

Какие FM-волны достигнут пика, чьи голоса испытают "Радиотриумф", не разглашают даже на репетиции. На победу в первом Национальном конкурсе претендовало 234 заявки, больше половины - из регионов. Но там ли вещает лучший информационный проект или главное вечернее шоу?

17 хрустальных микрофонов доставили прямо со стеклозавода "Неман". Спецзаказ выполнен во имя тех, чей голос звучит так же убедительно мелодично, а информация кристально чиста и прозрачно правдива.

Лишь одна номинация - это выбор радиослушателя, победителей остальных 16 определяло жюри. Политаналитики, продюсеры, педагоги по актерскому мастерству и журналисты отслушали каждый фрагмент.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, член жюри I Национального конкурса "Радиотриумф":

"Ответственность огромная - нужно все-таки и многолетние заслуги оценить, и воздать по заслугам тем людям, которые сделали огромнейший вклад. Но, с другой стороны, надо было учитывать предпочтение слушателей. Мы же понимаем, что есть метрики, измерения, которые в цифрах говорят, эта передача или та радиостанция популярны, а эти нет. Поэтому здесь такие компромиссы надо было искать".

Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси, зампредседателя жюри I Национального конкурса "Радиотриумф":

"Белорусское радио - не про развлечения, а про смыслы, страну и глубину. Пришлось не просто сделать свой выбор, но в первую очередь оценить социальную значимость, актуальность проекта и оригинальность подачи материала, в том числе и негосударственные радиостанции, которые активно вовлечены в реализацию государственной информационной политики и вносят свой весомый вклад".

На "Радиотриумфе" огласят и обладателя Гран-при - самый важный радиопроект для страны, который стоит слушать и слышать там истины. Такой будут выбирать благодаря Национальному конкурсу раз в два года.