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Газманов: Патриотическое направление во всем цементирует волю всей нации
Народного артиста России Олега Газманова можно считать настоящим борцом с фейками и с фейковым мнением. В "Актуальном интервью" певец поделился, что считает по поводу того, что в мире некоторые СМИ сознательно пишут неправду и делают фейковые заголовки.
Я считаю, что порядочные люди должны понимать, что именно патриотическое направление во всем цементирует волю всей нации и позволяет противостоять внешним и внутренним угрозам.
Артист обратил внимание, что люди уже начинают понимать, глядя на Украину, что происходит, когда просто играют на чувствах всей страны. "Молодые ребята, студенты - все хотели перемен, и это понятно, потому что так было всегда. Но в мире современных политтехнологий, средств массовой дезинформации оказалось так просто переформатировать мозги целого поколения. Молодым говорят, что настанут перемены и будет хорошо, и они ведутся, никто не проверяет информацию", - считает он.
Певец рассказал, что и про него пишут много неправды, а судиться за все написанное он просто не успевает.
Олег Газманов:
"К сожалению, не работают законы, позволяющие наказать некоторые СМИ, допускающие непроверенную информацию. Средства массовой информации живут в повышенной конкуренции, они конкурируют друг с другом и делают фейковые заголовки, которые привлекают внимание, а люди невольно начинают это читать".
Поэтому артист призвал думать, особенно молодых людей. По его мнению, включение критического мышления позволит найти свое место в жизни, не поддаваться на фейки, "потому что если человек верит всему, что написано, значит, он беззащитен и перед мошенниками, которые могут украсть деньги, и перед мошенниками в жизни и в политике. А это уже вопрос национальной безопасности", - уверен Олег Газманов.