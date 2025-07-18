Газманов: Патриотическое направление во всем цементирует волю всей нации

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Народного артиста России Олега Газманова можно считать настоящим борцом с фейками и с фейковым мнением. В "Актуальном интервью" певец поделился, что считает по поводу того, что в мире некоторые СМИ сознательно пишут неправду и делают фейковые заголовки.

Я считаю, что порядочные люди должны понимать, что именно патриотическое направление во всем цементирует волю всей нации и позволяет противостоять внешним и внутренним угрозам. Олег Газманов

Артист обратил внимание, что люди уже начинают понимать, глядя на Украину, что происходит, когда просто играют на чувствах всей страны. "Молодые ребята, студенты - все хотели перемен, и это понятно, потому что так было всегда. Но в мире современных политтехнологий, средств массовой дезинформации оказалось так просто переформатировать мозги целого поколения. Молодым говорят, что настанут перемены и будет хорошо, и они ведутся, никто не проверяет информацию", - считает он.

Певец рассказал, что и про него пишут много неправды, а судиться за все написанное он просто не успевает.

Олег Газманов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0668ffd-0496-472e-84ef-3e1460111e2d/conversions/7e4f06cf-d802-4ba0-b930-15617966e68e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0668ffd-0496-472e-84ef-3e1460111e2d/conversions/7e4f06cf-d802-4ba0-b930-15617966e68e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0668ffd-0496-472e-84ef-3e1460111e2d/conversions/7e4f06cf-d802-4ba0-b930-15617966e68e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0668ffd-0496-472e-84ef-3e1460111e2d/conversions/7e4f06cf-d802-4ba0-b930-15617966e68e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Газманов:

"К сожалению, не работают законы, позволяющие наказать некоторые СМИ, допускающие непроверенную информацию. Средства массовой информации живут в повышенной конкуренции, они конкурируют друг с другом и делают фейковые заголовки, которые привлекают внимание, а люди невольно начинают это читать".