Главная сцена "Славянского базара в Витебске" встретит зрителей обновленной

Летний амфитеатр в Витебске заиграет по-новому. Началась модернизация главной площадки "Славянского базара". Уже идет демонтаж.

Обновление главной сцены "Славянского базара"

Шеститысячный зал Летнего амфитеатра привык к аншлагам. Здесь проходят шоу мирового уровня. Сейчас главная локация "Славянского базара" находится в распоряжении строительных и ремонтных бригад, чтобы международный фестиваль искусств сиял еще ярче.

Под куполом Летнего амфитеатра работают промышленные альпинисты. При помощи специального оборудования идет очистка поликарбонатной крыши. Высота в пиковой точке около 40 метров. Чуть позже лоска придадут опорным металлоконструкциям.

Дарья Черноус, директор строительной компании г. Новополоцка:

"Работа предстоит масштабная, очень сложная. Трудимся мы на объекте не одни. Но я думаю, что самая интересная часть работ досталась именно нашей организации".

По-новому заиграет подсветка крыши. Иллюминация - важная часть концертных образов главной сцены северного региона. И здесь ставку делают на самые перспективные технологии. Чтобы удивить гостей международного форума, работает команда специалистов со всей страны.

Изображение

Александр Силиванов, заведующий филиалом "Летний амфитеатр" Центра культуры "Витебск":

"Вся динамическая подсветка, которая на данный момент существует, будет убираться. Будет меняться проводка, инженерные сети. Будет прописываться программное обеспечение. Нам обещают идеальную картинку".

Заменят и сидения в зрительном зале. Гостям станет комфортнее. Параллельно с обновлением главной локации международного форума продолжается работа над творческой составляющей "Славянского базара". Летом 2026 года позывные легендарного фестиваля прозвучат в 35-й раз.

