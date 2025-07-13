"Главное - вернуться человеку к самому себе": Аверин рассказал о смысле своего моноспектакля

Спектакль, как отметил актер, о людях. "Я не пытаюсь, боже упаси, кого-то воспитывать или как-то воздействовать на публику. Меня просто поражает, что все кричат о том, что надо быть добрее, лучше, благороднее, надо быть щедрым, - заметил он. - И при этом почему-то мир ведет себя совершенно не щедро, не благородно. И это меня просто потрясает. Где эта грань лжи?"