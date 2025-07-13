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"Главное - вернуться человеку к самому себе": Аверин рассказал о смысле своего моноспектакля
Актер театра и кино, режиссер Максим Аверин в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" показал моноспектакль "Научи меня жить...". О чем эта постановка, он рассказал в "Актуальном интервью".
Спектакль, как отметил актер, о людях. "Я не пытаюсь, боже упаси, кого-то воспитывать или как-то воздействовать на публику. Меня просто поражает, что все кричат о том, что надо быть добрее, лучше, благороднее, надо быть щедрым, - заметил он. - И при этом почему-то мир ведет себя совершенно не щедро, не благородно. И это меня просто потрясает. Где эта грань лжи?"
Мне кажется, сейчас единственная возможность вернуться к изначальному себе, когда уже все в цифрах, все в роботах. Мне кажется, самое главное - вернуться человеку к самому себе.
"Чтобы наконец-то уже вспомнить о том, что есть семья, есть любовь на этом свете, есть необходимость в дружбе, любви. Я не представляю, как может человек без этого жить", - отметил режиссер.