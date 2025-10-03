3.69 BYN
Государственный камерный оркестр Беларуси презентовал мировые шедевры
В Белгосфилармонии прозвучали финальные аккорды ІХ Международного фестиваля "В Шеметово у Шостаковичей". В этом году инициатива прошла под эгидой знаковых дат в мире искусства.
В этот раз международная афиша - юбилейная. 500-летие со дня рождения итальянского композитора Джованни Пьерлуиджи да Палестрина. Его произведения прозвучали 30 сентября. Отметили и 150-летний юбилей французского музыкального виртуоза Мориса Равеля.
Государственный камерный оркестр Беларуси презентовал мировые шедевры. В Белгосфилармонии прозвучали композиции "Рассвет на Москве-реке", Концерт № 1 соль мажор для фортепиано, а также "Картинки с выставки". Изложить на языке нот любовь и память. Такая задача перед оркестровой труппой на этот раз. Концерт подготовлен юбилею французского композитора, музыкального импрессиониста Мориса Равеля.
Мировая классика, не знающая границ, прозвучала в рамках ІХ Международного фестиваля "В Шеметово у Шостаковичей". Фестиваль задумал представитель белорусской диаспоры во Франции, поверенный в делах Беларуси и Франции Аркадий Володось. А все потому, что корни Дмитрия Шостакича - белорусские. "Бацькоўскі" национальный код передался композитору от прадеда Петра Михайловича Шостаковича. Мядельский район - музыкальный летописец ХХ века начинается здесь. Уже 9 лет композитора возвращают в белорусское местечко с помощью музыки, спустя 50 лет после смерти.
Традиционно фестиваль прошелся с концертной программой по Беларуси. Агрогородок Будслав, Городской дом культуры в Мяделе, финальный аккорд прозвучал в Большом зале Белгосфилармонии. Уже в 2026 году фестиваль отметит первый десяток, юбилей.