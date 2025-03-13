Гражданская позиция или писательский интерес? Почему Олег Рой поехал в зону СВО

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Писатель, сценарист, общественный деятель, блогер Олег Рой находился в зоне СВО. Так что же это - гражданская позиция или писательский интерес? В этом он признался в "Актуальном интервью".

"Первоначально - гражданская позиция. Писательский интерес родился у меня в середине 2022 года, когда за спиной уже развернулись известные события, когда увидел, что такое смерть. Знал и видел, как умирали мужчины, которые были рядом со мной. Я сам увозил "двухсотых" и "трехсотых", - поделился писатель.

Блогер был с военнослужащими России не только на линии боевого соприкосновения в Украине, но еще летал и в Сирию. "Это все было потому, что я русский, и могу помогать своим солдатам. А только на втором месте стоит уже моя специальность. Но дар, навыки берут верх, и невольно начинаешь делать первые наброски, потому что военные уже там с первых дней начала спецоперации. Они стали задавать вопрос, когда увидят рассказ про Саньку, которого больше нет в живых", - рассказал Олег Рой.