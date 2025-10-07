3.68 BYN
Грицкевичи стали победителями областного конкурса на лучшее благоустройство агрогородка
В Год благоустройства в Минской области отмечают лучшие инициативы. Так, в Несвижском районе сразу два образцовых объекта - Грицкевичи стали победителями областного конкурса на лучшее благоустройство агрогородка.
В одноименном сельхозпредприятии большое внимание уделяют созданию качественной инфраструктуры для жизни на селе - от комфортного жилья до современного пространства для отдыха и спорта. Здесь открыт комплекс для занятий биатлоном, на очереди - строительство лыжероллерной трассы.
Евгений Зданович, директор ОАО "Грицкевичи":
"Мы стимулируем молодежь оставаться в деревнях, также создаем новые рабочие места, у нас более 20 человек задействовано в социальной сфере. Все это делается для поддержания порядка, это основная цель проводимых работ".
В соседнем агрогородке Снов своя победа - за лучшее благоустройство дворовой территории. Приусадебный участок семьи Гречко напоминает сказочный уголок в 3D-формате с малыми архитектурными формами.
"Мы работаем с артбетоном уже четвертый год, конечно, не совсем большими объемами, делаем, как получается по времени. Каждый год мы немного продвигаемся, создаем что-то новое. Часто односельчане останавливаются рядом с нашим участком, иногда просто проезжие люди просят сфотографироваться", - рассказала жительница агрогородка Снов Елена Гречко.
В Минской области прозвучали финальные аккорды районных "Дожинок", щедрые ярмарки прошли в Пуховичском и Червенском районах.
Фестиваль принимал и агрогородок Любишино, по итогам областного конкурса он также в топе лучших по благоустройству.