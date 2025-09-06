6 сентября Гродно отмечает день рождения - городу 897 лет. К дате открыли обновленный сквер, на Аллее кино - памятную плиту в честь фильма о Великой Отечественной войне "Годен к нестроевой".

В областном центре развернут город мастеров, функционируют десятки локаций и интерактивных площадок, на которых проходят фестиваль цветов, флешмобы, мастер-классы, а также выступления популярных артистов.

Гости праздника поделились эмоциями:

"Мы просто счастливы присутствовать на сегодняшнем празднике. Мы настолько любим, обожаем город! Для нас он самый красивый, самый яркий".

"Такая красивая локация - вот эти качели. Я думаю они будут заняты до утра, качаться на них просто удовольствие. Все так красиво, что эмоции просто захлестывают".

"Всех локаций очень много, они расположены по всему городу. Я думаю, что каждый для себя найдет интересный уголок, создаст сам себе в первую очередь праздничное настроение. Мы в этом поможем, - рассказал председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель. - Всех с праздником! Всех жителей нашего прекрасного города с Днем города! Всем здоровья, хорошего настроения!"