Их вокал тронет сердца! Не пропустите рождение новой звезды на "Фактор.BY"

На этом этапе шоу звездные наставники - теледива Ольга Бузова, певец Денис Клявер, шоумен Стас Ярушин и оперный кроссовер Владимир Громов - продолжают телекастинги. На живые прослушивания попали те, кто прошел предварительный отбор. Их жизненные истории точно зацепят зрителей своей драматургией, а вокал тронет сердца. До этапа прямых эфиров дойдут единицы. Участников ждут серьезные испытания на пути к мечте.