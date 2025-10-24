3.67 BYN
Их вокал тронет сердца! Не пропустите рождение новой звезды на "Фактор.BY"
Шоу "Фактор.BY" продолжается! 5-й юбилейный сезон. Самый высокие ноты, самые яркие эмоции и суперзвезды на "Беларусь 1".
На этом этапе шоу звездные наставники - теледива Ольга Бузова, певец Денис Клявер, шоумен Стас Ярушин и оперный кроссовер Владимир Громов - продолжают телекастинги. На живые прослушивания попали те, кто прошел предварительный отбор. Их жизненные истории точно зацепят зрителей своей драматургией, а вокал тронет сердца. До этапа прямых эфиров дойдут единицы. Участников ждут серьезные испытания на пути к мечте.
Перепоет ли народный артист Владимир Громов простого учителя из Орши, чем закончится модный приговор Ольги Бузовой и исполнится ли предсказание сморгонского таролога? Не пропустите рождение новой звезды на "Фактор.BY". Судьи уже готовы сделать свой выбор. 24 октября сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".