Индийская актриса и китайский телеведущий объявлены ведущими "Интервидения"

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй выступят в роли ведущих международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Telegram-канал конкурса.

Стэфи Патель - актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Она снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках, говорится в сообщении.

Мэнг Лэй - телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Кроме того, он ведет престижные события по всему миру.

Как сообщает "МИР24", Мэнг Лэй рассказал, что он готовился к роли ведущего с помощью произведений Александра Пушкина. По его словам, это еще больше подогрело его желание лично познакомиться с Москвой. Стэфи Патель, в свою очередь, отметила, что считает огромной честью быть ведущей международного музыкального конкурса "Интервидение".