Индийская актриса и китайский телеведущий объявлены ведущими "Интервидения"
Индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй выступят в роли ведущих международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Telegram-канал конкурса.
Стэфи Патель - актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Она снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках, говорится в сообщении.
Мэнг Лэй - телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Кроме того, он ведет престижные события по всему миру.
Как сообщает "МИР24", Мэнг Лэй рассказал, что он готовился к роли ведущего с помощью произведений Александра Пушкина. По его словам, это еще больше подогрело его желание лично познакомиться с Москвой. Стэфи Патель, в свою очередь, отметила, что считает огромной честью быть ведущей международного музыкального конкурса "Интервидение".
"Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Беларусь на конкурсе представит Анастасия Кравченко с песней "Мотылек". Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.