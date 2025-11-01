3.70 BYN
Индийский режиссер Биджукумар Дамодаран провел мастер-класс в рамках кинофестиваля "Лiстапад"
В Беларусь впервые приехал лауреат Национальной кинопремии Индии, режиссер Биджукумар Дамодаран. Он рассказал, как рождаются истории, в чем философия авторского кино и каков секрет визуального образа.
Трижды лауреат Национальной кинопремии Индии Биджукумар Дамодаран прибыл раскрыть формулу успеха белорусской публике. Визит гуру хорошо вошел в программу кинофестивального движения.
На Минский международный кинофестиваль маэстро привез фильм "Папа Бука", который покажут 2 ноября в основном конкурсе игрового кино. Место встречи - кинотеатр "Центральный".
Биджукумар Дамодаран, режиссер (Индия):
"Фильм должен оставаться на многие-многие годы. Он должен быть понятен вне зависимости от языка, вне зависимости от культуры, вне зависимости от того, где вы родились и из какой вы страны. Все должны его обсуждать - это самое главное качество хорошего фильма. На мастер-классе я хотел затронуть именно этические качества фильма и искренность кинолент в наше тяжелое время".
За неделю Беларусь соберет автографы от российских, вьетнамских, узбекских кинорежиссеров, а также познакомится с отечественными киношедеврами, ближнего зарубежья и стран дальней дуги.
Детский конкурс "Лістападзік" традиционно собрал юные таланты в столичном кинотеатре "Пионер". В 2025 году из 340 фильмов для детей, которые были поданы на конкурс, покажут только 6.
Елена Дубровская, актриса театра и кино, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік":
"В 2025 году я вхожу в состав международного жюри "Лістападзіка". Я считаю, что с детства нужно воспитывать хороший вкус к кино, а также надеюсь, что в конкурсе у нас будут представлены самые лучшие фильмы".
Кинозабеги по Минску продолжатся до 7 ноября. 2 ноября в фестивальной афише - основной конкурс игровых и неигровых фильмов.