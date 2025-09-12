3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
"Интервидение-2025" откроет Куба, с финальным номером выступит Индия
Музыкальное экспо собрала Москва. 23 страны мира участвуют в "Интервидении". 12 сентября культурные дипломаты встретились на торжественной церемонии жеребьевки. С легкой руки Насти Кравченко Беларусь станет кульминацией форума.
Настя - проводник на закрытую репетицию. Накануне состоялось первое знакомство с Live Ареной. Три минуты высокотехнологичного полета, нот и хореографии пока находятся вне камер. Беларусь последней проверила сценплощадку. К слову, и взлет "Мотылька" станет кульминацией конкурса.
Фаррух Хасанов, представитель Таджикистана на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":
"Представитель вашей страны - достойный участник. И для нас, для всех участников, это такой праздничный день, что мы собрались со всех точек мира, все вместе здесь поют. Хочется просто пожелать всем удачи. У меня прекрасное ощущение, я живу сейчас, мне не верится даже, что я являюсь частью этого масштабного события".
В пути находятся Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия. Глава российского МИДа Сергей Лавров окрестил форум музыкальным экспо, где искусство - инструмент дипломатии, а главный принцип - оберегать суверенитет каждой страны-участницы.
Лусиану Калазанс и Таис Надер, представители Бразилии на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":
"Рады быть здесь, а еще больше счастливы общению с вами, с Беларусью и другими странами мира. Нет лучшего шанса обменяться искусством, музыкой. Здесь мы чувствуем себя великолепно".
Надежда Бабкина, народная артистка России:
"Интервидение" направлено на духовность и на национальности, на многообразие народов, которые ярко и прекрасно будут демонстрировать свое искусство и свою культуру".
Согласно жеребьевке, "Интервидение" закружит свою аудиторию в ритмах "латино". Откроет конкурс Куба, а право финального аккорда - за Индией.
Более 3 млрд жителей планеты уже совсем скоро познакомятся с участниками "Интервидения". Это неспроста, ведь на международный музыкальный конкурс аккредитованы журналисты из 25 стран мира. Опрос длился даже больше, чем официальная церемония жеребьевки. Не скрывают свой интерес к форуму и европейские журналисты.
Москва каждый день рассказывает о себе на экскурсиях. До финальных фанфар остается 8 дней. Репетиции продолжаются.