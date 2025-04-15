История блокадного Ленинграда. В Минске состоится премьерный показ военной драмы "Карузо"

16 апреля в одном из минских кинотеатров пройдет показ военной драмы "Карузо". Это рассказ о жизни блокадного Ленинграда.

Кинолента описывает события 1939 года. Картина повествует о собаке, которая в самые страшные дни блокады Ленинграда спасла 16 человек.

Съемки фильма проходили в Минске и Санкт-Петербурге. Премьера стала результатом творческого тандема кинематографистов Беларуси и России.