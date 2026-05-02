История Бобруйской крепости от Наполеона до наших дней

История Беларуси - это многовековой путь, на протяжении которого белорусский народ боролся за право называть себя нацией. Война с Наполеоном, Первая мировая и Великая Отечественная - территория страны не раз становилась ареной великих сражений.

Помним великий подвиг защитников Брестской крепости. Восстанавливаем Бобруйскую цитадель, ставшую неприступной для великой наполеоновской армии.

Начало XIX века. Российская Империя укрепляет свои западные рубежи. Конфликт с Францией неизбежен. Летом 1810 года император Александр I принимает решение о строительстве Бобруйской крепости, поскольку город имел важное стратегическое значение. Автором проекта выступил генерал-майор Карл Опперман - известный инженер-фортификатор.

Сергей Рындин, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси: "Это строительство коренным образом преобразило 400-летний на тот момент город Бобруйск, потому что сносились очень многие здания, деревянные постройки, активно использовались каменные сооружения".

Крепость сыграла важную роль

В 1812 году крепость стала местом оборонительных боев. После ухода армии Багратиона гарнизон, состоявший примерно из 5 тыс. человек, блокированный 12-тысячным войском наполеоновской армии, четыре месяца держал оборону, одновременно нанося ей большие потери. Враг так и не смог взять крепость, которая оставалась реальной угрозой в тылу.

Анастасия Хмелева, младший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея

Анастасия Хмелева, младший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея: "В своих воспоминаниях генерал Михайловский-Данилевский отмечал, что если бы не Бобруйская крепость, то объединения русских армий не произошло бы. Через Бобруйск отступала армия Багратиона. Но мы знаем, что французы наступали стремительно. Были сражения, солдаты были уставшие. Необходимо было дать передышку. Здесь, в Бобруйской крепости, армия Багратиона действительно получила необходимую передышку. Багратион оставил здесь раненых, пополнил свою армию запасами, фуражом, провиантом и потом уже отступил дальше на Могилев".

Крепость в 20-х годах XIX века: строительство новых бастионов, госпиталя, дома коменданта

Строительство крепости продолжилось и после Отечественной войны 1812 года. Архитектором выступил Александр Штауберт. Под его руководством были возведены дом коменданта, госпиталь, новые бастионы, башни и форт "Фридрих Вильгельм". В целом площадь цитадели занимала до 120 гектаров. Два квартала были отведены духовному ведомству. На соборной площади в центре возвышался храм Александра Невского.

На территории крепости воссоздали собор Александра Невского

В 1934 году собор Александра Невского был взорван. И лишь в 2010-м начались работы по восстановлению святыни. Строительство продолжается и сегодня. В планах - создать аллею воинской славы, музей, гостиницы и даже организовать хор военнослужащих.

Большие планы: реконструкция Бобруйской крепости продолжается

В 2002 году Бобруйская крепость, памятник истории и архитектуры, была внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Из бастионов цитадели сохранилось меньше половины, около 50 объектов: башня, горжевые редюиты. Казармы значительно повреждены. В ближайшие годы планируется восстановление смотрового моста, Минских ворот, также в планах создать в редюитах два музея. Первый будет посвящен войне с Наполеоном. Второй - событиям Великой Отечественной.