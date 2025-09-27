IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов представил работы новичков и опытных режиссеров

В Бресте проходит IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов. Спектр тем широкий.

Узнали, какие проекты сегодня в ракурсе жюри и зрителей.

Фестиваль белорусских фильмов продолжает представлять лучшие отечественные киноленты. В конкурсной программе работы и новичков, и опытных режиссеров. Оценивают их специалисты из Беларуси, России и Казахстана. Просмотры проходят на протяжении всего дня.

Афишу в кинотеатре "Беларусь" 27 сентября открыли фильмы о государственной символике страны. Сразу несколько проектов на эту тему представила Национальная киностудия "Беларусьфильм", причем в двух направлениях - неигровом и анимационном.

Красота, уникальность, величие: на большом экране и удивительный мир Беловежской пущи. Тоже от "Беларусьфильма".

Свое творчество снова демонстрирует и Белтелерадиокомпания. На экранах кинотеатра "Мир" два проекта. Один из них посвящен основательнице студии "Хорошки", а второй отправляет в закулисье Большого театра.

"27 и 28 сентября в кинотеатре "Мир" состоятся показы телевизионных работ и студенческих. Всего будет демонстрироваться 17 фильмов. Брестчане и гости города активно посещают наши кинотеатры, следят за новинками, премьерами. С удовольствием посещают", - рассказала начальник отдела кинотеатра "Мир" Татьяна Мартинчик.

Александр Карпов, кинорежиссер, сценарист:

"Я представитель жюри документального кино. Как развивается документальное кино? Развивается ли? И что нам делать, как говорится, с болезнями и как лечить? Для этого, собственно, и создан фестиваль. В будущем я вообще не знаю, каким будет кинематограф как искусство. Он претерпит очень большие изменения в связи с электроникой кино, в связи с общественными преобразованиями".