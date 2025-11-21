К 80-летию Победы в Национальной библиотеке представили фотоработы и видеорассказы ветеранов

Сохранение правды о войне - часть общей исторической памяти. В Минске представили российский проект "Портрет эпохи". Его презентовали уже в Москве и Смоленске, а теперь - в Национальной библиотеке Беларуси.

К просмотру представлены более 20 фоторабот и видеорассказов ветеранов - участников боев, детей войны и тружеников тыла. Самой старшей героине - 107 лет. Каждый портрет является историей о жизни и цене Победы.

"Это действительно уникальные люди, это золотой фонд страны", - отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России Владимир Кожин.