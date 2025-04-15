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Какие достижения Эдуард Ханок считает самыми главными в своей творческой жизни
Народному артисту Беларуси Эдуарду Ханку исполнилось 85 лет. И самые важные для себя творческие успехи он отметил в "Актуальном интервью".
"Многие не понимают, кто я есть. Я не композитор в чистом виде, я теоретико-композитор. Я закончил теоретико-композиторский факультет. Вначале я занимался классикой, потом песнями, а потом перешел в науку", - поделился народный артист.
Он рассказал о случае, который помог ему встать на путь популярности. "Я единственный раз сделал аранжировку своей песни, Эдуард Хиль попросил, "Потолок" ("Зима" - прим. ред.). И она с треском провалилась. Это было 8 марта 1970 года. Она вышла в передаче "С добрым утром" и не пошла. И он (Эдуард Хиль - прим. ред.) про нее забыл. Так я мог бы не состояться. Но, к моему счастью в конце года снимали "Голубой огонек" и кто-то спросил об этой песне", - вспоминает Эдуард Ханок.
Но "высшей точкой" своей жизни он считает открытие закона творческой волны. Он гласит, что траектория линии творческой жизни человека или ее отдельных периодов имеет форму волны с пятью фазами: точка отрыва, подъем, пик, спад и волновой след.
"Еще никто в Беларуси не добивался, чтобы каждый год на Красной площади в День Победы на параде звучала его музыка, и под нее шагали российские солдаты, - обозначил народный артист, говоря о еще одном достижении - музыке к песне "Служить России". - Это официальный гимн "Юнармии" России, который мы написали с Ильей Резником по личной просьбе президента Путина".