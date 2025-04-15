Какие достижения Эдуард Ханок считает самыми главными в своей творческой жизни

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c758587-f155-42cd-bce4-406cc65b6f23/conversions/aed4efa9-0344-4877-b674-407d66e68c7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c758587-f155-42cd-bce4-406cc65b6f23/conversions/aed4efa9-0344-4877-b674-407d66e68c7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c758587-f155-42cd-bce4-406cc65b6f23/conversions/aed4efa9-0344-4877-b674-407d66e68c7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c758587-f155-42cd-bce4-406cc65b6f23/conversions/aed4efa9-0344-4877-b674-407d66e68c7e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Народному артисту Беларуси Эдуарду Ханку исполнилось 85 лет. И самые важные для себя творческие успехи он отметил в "Актуальном интервью".

"Многие не понимают, кто я есть. Я не композитор в чистом виде, я теоретико-композитор. Я закончил теоретико-композиторский факультет. Вначале я занимался классикой, потом песнями, а потом перешел в науку", - поделился народный артист.

Он рассказал о случае, который помог ему встать на путь популярности. "Я единственный раз сделал аранжировку своей песни, Эдуард Хиль попросил, "Потолок" ("Зима" - прим. ред.). И она с треском провалилась. Это было 8 марта 1970 года. Она вышла в передаче "С добрым утром" и не пошла. И он (Эдуард Хиль - прим. ред.) про нее забыл. Так я мог бы не состояться. Но, к моему счастью в конце года снимали "Голубой огонек" и кто-то спросил об этой песне", - вспоминает Эдуард Ханок.

Но "высшей точкой" своей жизни он считает открытие закона творческой волны. Он гласит, что траектория линии творческой жизни человека или ее отдельных периодов имеет форму волны с пятью фазами: точка отрыва, подъем, пик, спад и волновой след.