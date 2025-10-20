3.70 BYN
Кастинг "Фактор.by. Дети" прошел в Гродно
"Фактор.by" продолжает поиск талантливых детей. 19 октября команда флагманского проекта Белтелерадиокомпании услышала юные голоса Гродно. 85 артистов решились стать ближе к большой сцене.
Правила не изменились и для детей: нужно спеть любимую песню а капелла на расстоянии руки перед трио жюри. Вердикт выносили финалисты взрослого "Фактор.by " - Настя Кравченко, Алена Товстик и Никита Белько.
Командой талант-шоу замечено: самая часто исполняемая песня - "Матушка-земля", а кроме русского и белорусского языков вокалисты удивляют пением на армянском и французском языках.
Настя Кравченко, певица, суперфиналистка талант-шоу "X-Factor Беларусь":
"Мы отслушаем все города и только потом все пересмотрим и придем к какому-то решению".
Уже 21 октября "Фактор.by. Дети" проведет кастинг в Гомеле. Премьера детской версии талант-шоу состоится в марте.