Кастинг "Фактор.by. Дети" прошел в Гродно

"Фактор.by" продолжает поиск талантливых детей. 19 октября команда флагманского проекта Белтелерадиокомпании услышала юные голоса Гродно. 85 артистов решились стать ближе к большой сцене.

Правила не изменились и для детей: нужно спеть любимую песню а капелла на расстоянии руки перед трио жюри. Вердикт выносили финалисты взрослого "Фактор.by " - Настя Кравченко, Алена Товстик и Никита Белько.

Командой талант-шоу замечено: самая часто исполняемая песня - "Матушка-земля", а кроме русского и белорусского языков вокалисты удивляют пением на армянском и французском языках.

Настя Кравченко, певица, суперфиналистка талант-шоу "X-Factor Беларусь":

"Мы отслушаем все города и только потом все пересмотрим и придем к какому-то решению".