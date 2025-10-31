ХХХІ Минский международный кинофестиваль "Лістапад" грандиозно открылся во Дворце Республики

ХХХІ Минский международный кинофестиваль "Лістапад", главное кинособытие этой осени, торжественно открылся во Дворце Республики. В 2025 году слоган масштабного мероприятия - "История, меняющая взгляд". Свое имя в летопись национального конкурса пожелали вписать кинематографисты из 120 стран. В 2025 году было рекордное количество заявок - 3,6 тыс. В афише насчитывается 157 картин.

Яркий свет софитов, красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер, гром аплодисментов - с такой энергией стартовал "Лістапад".

Дмитрий Певцов, народный артист России:

"У меня такое ощущение, что здесь, в Беларуси, кино осталось в хорошем смысле советским, радостным, праздничным, уникальным видом творчества. Я снимался в Беларуси и могу отметить, что люди, которые здесь работают в кино, относятся к своему делу с особым трепетом, вообще к каждому проекту, над которым они работают".

Открытие кинофестиваля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c46c5d-4954-42fa-8ec2-25998b0fdb67/conversions/599ac452-2aa2-45b1-b429-4ebee507e04f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c46c5d-4954-42fa-8ec2-25998b0fdb67/conversions/599ac452-2aa2-45b1-b429-4ebee507e04f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c46c5d-4954-42fa-8ec2-25998b0fdb67/conversions/599ac452-2aa2-45b1-b429-4ebee507e04f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c46c5d-4954-42fa-8ec2-25998b0fdb67/conversions/599ac452-2aa2-45b1-b429-4ebee507e04f-xl-___webp_1920.webp 1920w

За право попасть в афишу боролись более 3,6 тыс. картин из 120 уголков планеты. После строгого отбора в главную программу вошли 157 кинолент из 41 страны: игровое кино, документалистика, короткий метр и сильная программа фильмов для детей.

"Я думаю, что споры будут жаркие. Конечно, призов меньше, чем желающих их получить, но конкурс есть конкурс. Я думаю, что картины, вошедшие в конкурсный показ, уже победители, потому что были отобраны лучшие из лучших", - поделилась член жюри Международного кинофестиваля "Лістапад-2025" Елена Турова.

Широко представлены Иран, Индия, Бразилия, Россия и Казахстан. Рекордные цифры красноречиво говорят о всемирном признании и беспрецедентном авторитете фестиваля.

Карен Шахназаров, председатель жюри основного конкурса игровых фильмов ХХХІ Международного кинофестиваля "Лістапад" (Россия):

"Я был на всех крупнейших фестивалях мира, участвовал во многих из них. Но этот фестиваль отличается искренностью. Здесь нет коммерции".

В рамках кинофестиваля 8 конкурсных программ. В составе жюри известные деятели и ведущие эксперты в области кино международного класса.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6758ce-387c-41cc-925f-78fa62a4fa77/conversions/2118d1b0-81d6-4558-ba38-4c6d8351eaa0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6758ce-387c-41cc-925f-78fa62a4fa77/conversions/2118d1b0-81d6-4558-ba38-4c6d8351eaa0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6758ce-387c-41cc-925f-78fa62a4fa77/conversions/2118d1b0-81d6-4558-ba38-4c6d8351eaa0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6758ce-387c-41cc-925f-78fa62a4fa77/conversions/2118d1b0-81d6-4558-ba38-4c6d8351eaa0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Семенов, генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм":

"В очередной раз мы доказываем, что кино не знает границ. У нас даже нет языковых барьеров. Мы сделали все, чтобы создать комфортные условия для гостей нашего фестиваля - для режиссеров и актеров, которые приехали в столицу, а также для зрителей, которые уже знакомятся с программой кинофестиваля".