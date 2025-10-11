Хрустальный глобус уезжает в Мадагаскар, Амалия Сухан - в топ-5 конкурса "Наше поколение"

Главная музыкальная интрига октября разрешилась! "Наше поколение" объединилось на сцене Live Арены. Профессиональное жюри и зрители выявили победителя, хрустальный глобус уезжает в Мадагаскар. Амалия Сухан - в топ-5 конкурса. До 3-го места нашей конкурсантке не хватило всего одного балла. Мы поздравляем нашу белоруску с достойным результатом.

Беларусь на 4-м месте Международного конкурса "Наше поколение"

Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1509c8e9-7c0a-426d-a64c-cfcba7a37b74/conversions/bb29de94-576c-4e14-bde5-c143aed60b05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1509c8e9-7c0a-426d-a64c-cfcba7a37b74/conversions/bb29de94-576c-4e14-bde5-c143aed60b05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1509c8e9-7c0a-426d-a64c-cfcba7a37b74/conversions/bb29de94-576c-4e14-bde5-c143aed60b05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1509c8e9-7c0a-426d-a64c-cfcba7a37b74/conversions/bb29de94-576c-4e14-bde5-c143aed60b05-xl-___webp_1920.webp 1920w

Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"На самом деле топ-5 - это именно то, чего хотелось добиться. А сейчас слезы, потому что это все закончилось: ежедневные репетиции, общение с ребятами. И сейчас заканчивается это, на самом деле очень грустно. Это вообще словами не описать, потому что здесь было много людей, которые поддерживали меня. На самом деле то, чего я хотела, - чтобы всем понравилось, чтобы залу понравилось, как я выступила, чтобы мне понравилось, как я выступила. И, конечно, Беларусь, все поддерживали меня, все мне писали, поэтому это, конечно, очень было для меня важно. Я невероятно благодарна".

Адель Star и группа "Нейросеть" - представители России на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf43d0e-26f0-4959-b2f6-b955c9ca6a63/conversions/9898ebc5-096e-4bbf-90ba-0e5b7e3f241d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf43d0e-26f0-4959-b2f6-b955c9ca6a63/conversions/9898ebc5-096e-4bbf-90ba-0e5b7e3f241d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf43d0e-26f0-4959-b2f6-b955c9ca6a63/conversions/9898ebc5-096e-4bbf-90ba-0e5b7e3f241d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf43d0e-26f0-4959-b2f6-b955c9ca6a63/conversions/9898ebc5-096e-4bbf-90ba-0e5b7e3f241d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Адель Star и группа "Нейросеть" - представители России на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Второе место, это очень хорошо, я считаю, расстраиваться смысла вообще нет. Все-таки было очень много стараний, очень много чего создано, все это было не зря".

"Первому информационному" удалось пообщаться с победителями третьего "Нашего поколения" индивидуально. Сейчас услышим эмоции девчонок. Мадагаскар очень ловко взялся за проведение альтернативы такого детского "Евровидения" - конкурса "Наше поколение". И действительно в течение нескольких месяцев шел национальный отбор. Совершенно прекрасный вокал, слаженность отметило в том числе и профессиональное жюри. Именно во время этого голосования первая строчка стала делиться между Мадагаскаром и Россией.

Мишелла, Рианцу и Бренда, победители Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" (Мадагаскар) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/806d301d-51cb-4bc8-8c8f-60eb45f6ccdf/conversions/6ac6ff6d-099c-4be9-bf10-f4f9eb790195-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/806d301d-51cb-4bc8-8c8f-60eb45f6ccdf/conversions/6ac6ff6d-099c-4be9-bf10-f4f9eb790195-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/806d301d-51cb-4bc8-8c8f-60eb45f6ccdf/conversions/6ac6ff6d-099c-4be9-bf10-f4f9eb790195-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/806d301d-51cb-4bc8-8c8f-60eb45f6ccdf/conversions/6ac6ff6d-099c-4be9-bf10-f4f9eb790195-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мишелла, Рианцу и Бренда, победители Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" (Мадагаскар):

"Мы не думали о результате, но надеялись на самое лучшее. Эта победа крайне важна в такое тяжелое время для Мадагаскара. Победитель прошлого года советовала нам не нервничать, просто развлекаться и не думать о результатах. Думаем, жюри и зрители почувствовали наши сердца".

Беларусь тоже была на втором месте по голосованию жюри сразу после того, как выставили итоговую таблицу. Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки дали нам 20 баллов. Высокие баллы мы получили от Уганды и Мадагаскара. Также наше выступление отметили Россия, ЮАР, Узбекистан, Эфиопия и Индия. Поэтому мы снова подтвердили статус вокальной страны. Амалия Сухан, триумфатор "Славянского базара в Витебске", справилась на ура. Она действительно сделала громче любовь, и вся страна, безусловно, ей гордится. Самое главное - это дружба.