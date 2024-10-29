Кинофестиваль "Лістапад". Что посмотреть 3 ноября

В Минске продолжается Международный кинофестиваль (ММКФ) "Лістапад", передает БЕЛТА.

Сегодня в кинотеатре "Центральный" пройдет основной конкурс игровых фильмов. В 11.00 там покажут кинокартину индийского режиссера Амита Джейна "Песни любви". Он рассказал, что сам является фанатом белорусского кино. Ему нравятся такие кинокартины, как "Иди и смотри" и "Черный замок".

"От многих друзей из Беларуси и России я слышал, что они фанаты Болливуда. Сюда я привез фильм, который называется "Песни любви". Мы представим очень красивую историю, где исследуются цвета и оттенки любви. Это музыкальная драма, ведь в Болливуде не обойтись без музыки. Можно сказать, что этим фильмом я выражаю любовь к Минску", - добавил режиссер.

В 15.00 в "Центральном" представят китайский фильм "Чань Ань Сиан", а в 18.00 - российский "Новый Берлин".

В "Пионере" продолжится конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк". В 11.00 там покажут киноленту "TETANUS" мексиканского режиссера Рафаэля Апарисио, а в 14.00 - португальскую "Мечту Клариссы".

В 14.00 в этом же кинотеатре представят бразильскую кинокартину из основного конкурса неигровых фильмов "Сила воли Маркоса", а 18.00 - фильм российского режиссера Оксаны Семеновой "Жизнь помаленьку".

В кинотеатре "Мир" пройдет Национальный конкурс. В 12.00 там покажут кинокартины Екатерины Шаромет и Игоря Бышнева "Леонид Шварцман. Сказка о мальчике и старом городе" и "Березинский биосферный". В 15.30 - "Лист ожидания" Михаила Ефремова. В 18.30 зрители увидят "Геноцид. Без права на жизнь" режиссера Олега Шичко, "Личности в истории. Валентина Баранова" режиссера Арсения Ильиных, а также "Колыбельную для Станислава" режиссера Анны Гертман. Этот фильм завоевал главный приз на кинофестивале короткого метра в Бишкеке и награды на международных престижных европейских фестивалях.

В кинотеатре "Победа" пройдет конкурс "Кино молодых". В 15.00 покажут фильм непальского режиссера Мина Бахадура Бхама "Шамбала", который получил спецприз Берлинского кинофестиваля. В 18.30 - пакистанский фильм "Новое начало". В конкурсе национальных киношкол в 17.00 представят белорусскую киноленту "От края до края" Михаил Пташук. Страницы дневника" Анастасии Мороз и российскую "Бессонницу" Андрея Ковальчука. Кроме того, в кинотеатре "Победа" в 18.00 состоится День Иранского кино.