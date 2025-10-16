3.73 BYN
Кинофестиваль "Лістапад" откроет спортивная драма "Переломный момент"
До "Лістапада!" осталось две недели! Минский международный кинофестиваль пройдет в 31-й раз.
16 октября в кинотеатре "Победа" состоялась большая пресс-конференция. Известны ленты конкурсных программ и озвучены имена председателей жюри.
Фильмом-открытием кинофестиваля станет спортивная драма - премьера от "Беларусьфильма" - "Переломный момент".
17 октября стартует продажа на показ конкурсного кино. Билеты будут стоить 6 и 11 рублей.
Дмитрий Маринин, программный директор конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад":
"Три главных кинофестиваля - "Канны", "Венеция" и "Сан-Себастьян", их победителей мы покажем. Причем какие-то фильмы, наверное, сейчас россияне стараются привозить, они, может быть, и выйдут в прокат, а какие-то фильмы - никогда. Какие-то фильмы, которые просто для массового зрителя нет смысла закупать, поэтому их можно будет увидеть только на "Лістападзе", только один раз. Беларусь будет представлять фильм, где в главной роли снялся Владимир Васильевич Гостюхин. Это фильм "Мой дед", это грандиозная работа".
"Конечно, те работы, которые представлены на национальный конкурс, главная тема их - это тема Великой Победы. И вторая тоже немаловажная тема, я считаю, она как бы прослеживается в рамках даже и первой темы, это патриотическая, нравственно-патриотическая тематика, которая на сегодняшний день особенно для нашей молодежи наиболее важна", - рассказал Александр Петрович, программный директор конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад".