Клавиши, отлитые из бронзы - на могиле композитора Олега Елисеенкова установили мемориал

На Восточном кладбище Минска установили памятник заслуженному деятелю искусств Беларуси Олегу Елисеенкову. 26 октября 2024 года композитор ушел из жизни. На открытии памятника собрались семья, близкие друзья, коллеги по сцене. Монумент освятил протоиерей храма Всех Святых.

Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов: "Мы работали на очень многих отборочных конкурсах различных фестивалей: "Славянский базар", фестиваль песни и поэзии "Молодечно". И, конечно, этот год Олега Елисеенкова очень не хватало. Он выработал удивительную систему оценивания, которая всегда работала безупречно и очень точно при выявлении самых ярких и талантливых".