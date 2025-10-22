Концерт "На пересечении столетий" посвящен юбилеям выдающихся композиторов XX века

В исполнении академической хоровой капеллы имени Ширмы на сцене Белгосфилармонии - партитуры выдающихся композиторов ХХ века. Юбилейная программа готовилась несколько месяцев.

Погрузились в творческую атмосферу наследия.

"На пересечении столетий"

Большим юбилеям - подмостки под стать. Белгосфилармония чествует величины мировых масштабов. В 2025 году круглые даты отмечает трио композиторов. Мощь русской хоровой традиции, проникновенная тишина и колокола, вплетенные в ноты. Этот вечер - настоящая симфония души к творческому наследию мастеров.

В хоровой капелле 60 человек. В этот вечер перед ними стоит особая задача, представить публике величайших мастеров прошлого века. Конечно, в творческом промысле. В Большом зале Белгосфилармонии встретились выдающиеся композиторы ХХ века. Они ученики единой советской композиторской школы: Гии Канчели, Арво Пярт и Георгия Свиридова.

Ценители знают, в этих партитурах важно услышать тишину и суметь раствориться в аккордах. Несмотря на то, что каждый композитор - величина самостоятельная. В юбилейный год хоровая капелла все же смогла найти связующий фактор и создать творческое многоголосье.