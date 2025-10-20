3.73 BYN
Концерт One Vision в Минске прошел в сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании
Автор:Редакция news.by
Впервые белорусские подмостки пропели бессмертные хиты рок-группы Queen в исполнении трибьют-группы One Vision. Музыкальный перформанс собрал 25 композиций легендарного британского коллектива.
Живое звучание концерту придал Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. За дирижерским пультом был заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин.
Британской рок-группе Queen уже более полувека, но современники продолжают создавать аранжировки на мировые хиты и придавать им новое звучание.
К слову, российская трибьют-группа One Vision со своей программой объехала города России, побывала в Швейцарии и теперь доехала до Беларуси.