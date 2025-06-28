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Крупная финансовая афера с украинским следом потрясла Израиль
Крупная финансовая афера с украинским следом потрясла Израиль. Мошенники, представляясь офицерами ЦАХАЛ, выманили у доверчивых граждан более 80 млн долларов под предлогом "поддержки системы ПВО".
Особую циничность ситуации придает то, что аферисты играли на патриотических чувствах израильтян в непростое для страны время. По данным "Таймс оф Израиль", реальные масштабы мошенничества могут быть значительно больше заявленных. Многие пострадавшие предпочитают не афишировать свою доверчивость.
Журналисты уточняют, что финансовый след операций ведет в украинские банки, что ставит перед правоохранительными органами обеих стран сложные вопросы о степени организованности преступной схемы. А эксперты отмечают необычайную слаженность действий мошенников, их прекрасное знание психологии и деталей армейской службы.