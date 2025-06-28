Крупная финансовая афера с украинским следом потрясла Израиль. Мошенники, представляясь офицерами ЦАХАЛ, выманили у доверчивых граждан более 80 млн долларов под предлогом "поддержки системы ПВО".

Особую циничность ситуации придает то, что аферисты играли на патриотических чувствах израильтян в непростое для страны время. По данным "Таймс оф Израиль", реальные масштабы мошенничества могут быть значительно больше заявленных. Многие пострадавшие предпочитают не афишировать свою доверчивость.