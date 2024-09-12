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Куда сходить: колоритная ярмарка проходит в Минске
Царь-самовар, легендарные пряники и средневековая кузница. В Минске проходит интерактивная ярмарка с тульским колоритом.
Площадка в виде древнего города с военным арсеналом, ремесленными лавками и домиками уличных торговцев. Посетители могут выковать с помощью походного горна предмет быта и даже часть боевого доспеха. Свою продукцию представили 20 производителей. Все желающие смогут приобрести известную на весь мир выпечку, а также белевскую пастилу, чай и сувениры из самоварной столицы России.
Павел Татаренко, зампредседателя правительства Тульской области России:
Это была проба пера, но цифры говорят сами за себя. Например, если сравнивать экспорт товаров Тульской области в Республику Беларусь за 8 месяцев 2024 года показатель вырос почти на 20 % по отношению к периоду 2023 года. Бизнес-миссия у нас продолжительная, которая стартовала 31 октября. Около 30 видов продукции представили предприятия Тульской области, они приняли участие в открытии этой бизнес-миссии. Она будет длиться до 6 ноября, также у нас запланировано посещение крупных предприятий Республики Беларусь.
Подготовили и много мастер-классов. В ремесленных лавках показывают, как происходит набивка рисунка на ткань. Под руководством специалиста можно изготовить салфетку с орнаментом. Также в программе роспись тех самых тульских пряников. Атмосферности добавят выступления народного ансамбля, тематические конкурсы и викторины. Аутентичная площадка развернулась у Минской ратуши. Гостей ждут с 10:00 до 19:00. Ярмарка "Сделано в Тульской области" продлится до 4 ноября.
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