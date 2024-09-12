Куда сходить: колоритная ярмарка проходит в Минске

Царь-самовар, легендарные пряники и средневековая кузница. В Минске проходит интерактивная ярмарка с тульским колоритом.

Площадка в виде древнего города с военным арсеналом, ремесленными лавками и домиками уличных торговцев. Посетители могут выковать с помощью походного горна предмет быта и даже часть боевого доспеха. Свою продукцию представили 20 производителей. Все желающие смогут приобрести известную на весь мир выпечку, а также белевскую пастилу, чай и сувениры из самоварной столицы России.

Павел Татаренко, зампредседателя правительства Тульской области России:

Это была проба пера, но цифры говорят сами за себя. Например, если сравнивать экспорт товаров Тульской области в Республику Беларусь за 8 месяцев 2024 года показатель вырос почти на 20 % по отношению к периоду 2023 года. Бизнес-миссия у нас продолжительная, которая стартовала 31 октября. Около 30 видов продукции представили предприятия Тульской области, они приняли участие в открытии этой бизнес-миссии. Она будет длиться до 6 ноября, также у нас запланировано посещение крупных предприятий Республики Беларусь.