Легендарные "Хорошки" открыли занавес на сцене Купаловского театра
На бис "Хорошки"! После недолгого отпуска легендарный коллектив открыл занавес на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.
Подмостки театра-юбиляра пришлись ансамблю впору и уже давно стали любимой концертной площадкой. Они умеют петь, плясать, уверено держат и музыкальные инструменты.
В афише театрализованного представления "Жніво" как легендарные номера ("Медуночка", "Толкачики", "Ойра", "Витебская полька", "Ленсей", "Свадьба"), так и новые хореографические и вокально-инструментальные номера в постановке заслуженной артистки Беларуси Ирины Грушовой.
51-й сезон для ансамбля начался с больших достижений. В 2025 году медалью Франциска Скорины были удостоены "Хорошки", которые свое творчество уверенно демонстрируют на пуантах - Елена Богданова и Ольга Яковишена. Артисты балета уже много лет преданно служат коллективу.
К слову, не отпускают "Хорошек" и гастроли. Жизнь на чемоданах не в новинку. Вернулись из Москвы, а уже 26 сентября легендарный ансамбль отправится покорять Смоленск. В планах "Хорошек" объехать с концертной программой Беларусь. Не обойдут и российскую сторону.