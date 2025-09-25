Легендарные "Хорошки" открыли занавес на сцене Купаловского театра

На бис "Хорошки"! После недолгого отпуска легендарный коллектив открыл занавес на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Подмостки театра-юбиляра пришлись ансамблю впору и уже давно стали любимой концертной площадкой. Они умеют петь, плясать, уверено держат и музыкальные инструменты.

В афише театрализованного представления "Жніво" как легендарные номера ("Медуночка", "Толкачики", "Ойра", "Витебская полька", "Ленсей", "Свадьба"), так и новые хореографические и вокально-инструментальные номера в постановке заслуженной артистки Беларуси Ирины Грушовой.

51-й сезон для ансамбля начался с больших достижений. В 2025 году медалью Франциска Скорины были удостоены "Хорошки", которые свое творчество уверенно демонстрируют на пуантах - Елена Богданова и Ольга Яковишена. Артисты балета уже много лет преданно служат коллективу.