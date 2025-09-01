3.69 BYN
Легендарные "Песняры" вышли на сцену 56 лет назад и стали воспевать белорусов
Они сплели белорусский фольклор с гитарными струнами. Их музыка - наша национальная классика. 56 лет назад "Песняры" вышли на сцену и стали воспевать белорусов.
Владимир Мулявин, несмотря на русское происхождение, до последних дней был предан именно Беларуси. В этом году у ансамбля сразу два юбилея: 20 лет музею Мулявина в Белгосфилармонии; 40-летие отметила и последняя полномасштабная работа "Песняров" - военная программа "Через всю войну".
Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина: "Показать это людям очень важно. Те, кто приезжают из России, Казахстана, Киргизии, заходят в наш маленький филармонический музей и постоянно говорят: "Давайте больше, хочется увидеть больше". В следующем году будет юбилей папы, и мы готовим много новшеств. Пока не буду раскрывать все детали, но многое произойдет впервые - то, чего не было при жизни папы, появится именно сейчас".
Какой шлягер скоро переведет на техно внук Мулявина и о чем премьера государственного ансамбля "Песняры"? Смотрите 1 сентября в специальном репортаже в эфире "Первого информационного" в 14:10.