Легендарные "Песняры" вышли на сцену 56 лет назад и стали воспевать белорусов

Они сплели белорусский фольклор с гитарными струнами. Их музыка - наша национальная классика. 56 лет назад "Песняры" вышли на сцену и стали воспевать белорусов.

Владимир Мулявин, несмотря на русское происхождение, до последних дней был предан именно Беларуси. В этом году у ансамбля сразу два юбилея: 20 лет музею Мулявина в Белгосфилармонии; 40-летие отметила и последняя полномасштабная работа "Песняров" - военная программа "Через всю войну".

Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb373d-3dc1-4c2a-8f9f-9e196c41d0ad/conversions/94fc1fba-8c15-48e0-a47e-22018e95e1a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb373d-3dc1-4c2a-8f9f-9e196c41d0ad/conversions/94fc1fba-8c15-48e0-a47e-22018e95e1a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb373d-3dc1-4c2a-8f9f-9e196c41d0ad/conversions/94fc1fba-8c15-48e0-a47e-22018e95e1a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb373d-3dc1-4c2a-8f9f-9e196c41d0ad/conversions/94fc1fba-8c15-48e0-a47e-22018e95e1a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина

Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина: "Показать это людям очень важно. Те, кто приезжают из России, Казахстана, Киргизии, заходят в наш маленький филармонический музей и постоянно говорят: "Давайте больше, хочется увидеть больше". В следующем году будет юбилей папы, и мы готовим много новшеств. Пока не буду раскрывать все детали, но многое произойдет впервые - то, чего не было при жизни папы, появится именно сейчас".

"Специальный репортаж" сегодня в 14:10 на "Первом информационном"