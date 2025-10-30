3.71 BYN
"Лістапад-2025": до главного события осени остался 1 день
31 октября столица Беларуси начнет писать историю ХХХІ Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Под слоганом "История, меняющая взгляд" соберутся представители свыше 30 стран мира. Минская киноосень пройдет с 31 октября по 7 ноября.
Столичные кинотеатры ежедневно будут принимать жителей и гостей столицы в рамках Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Всего в фестивальном движении будет задействовано 6 столичных площадок.
В 2025 году кинофестиваль собрал участников из 41 страны. Впервые в списке основных конкурсов будут представлены короткометражные фильмы.
Стоит отметить широкую географию мероприятия. Свои ленты представят режиссеры из США, Ирана, Индии, Бразилии, России, Франции, Китая и многих других стран. Всего заявки на участие поступили из 120 стран.
Кинофорум торжественно откроет свои двери во Дворце Республики. В четвертое десятилетие фестиваль входит с киноленты белорусского режиссера Дмитрия Сороки "Переломный момент".
Во время международного форума на национальном конкурсе представят 20 лент отечественного производителя. В столицу доставят кинокартины из Могилева, Гомеля и Брестской области. Возглавлять судейскую коллегию национального конкурса будет председатель Союза кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдодов.
Сафар Хакдодов, председатель жюри ММКФ "Лістапад":
"В мире больше 5 тыс. фестивалей, и каждый год около тысячи фестивалей исчезают бесследно. Год, два, три, четыре - и они умирают, но появляется новая тысяча фестивалей. 31 год "Лістапад" является лицом Беларуси. Это бренд, это очень многого стоит. Организаторы, государство, правительство Беларуси вкладывают в фестиваль душу".
Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь:
"Более 3,5 тыс. заявок было прислано. В целом, я представить себе не могу, как наша комиссия справилась с отбором в шорт-лист фестиваля, но тем не менее они справились, поэтому программа обещает быть очень интересной. Помимо конкурсной программы, будут проводиться другие мероприятия - творческие встречи, мастер-классы и т.д. В этом году мы увидим очень интересный фестиваль".
"Даже в дебютном фильме не все благополучно может быть сделано в технике, например, но видно, что у человека был подход, что он продумывал это и действительно пытался сделать что-то приближенное к искусству - мысль, идея. А бывает профессионально хорошо сделанное кино, ремесленно безупречно, но оно не цепляет, ничего нет. Поэтому каждая книга, как книга и картина, должна цеплять", - отметила член жюри ММКФ "Лістапад" Рита Шаграй.
Словить киносигнал с церемонии открытия международного форума можно будет в вечернем эфире телеканала "Беларусь 3". Начало трансляции в 21:05.