"Лістапад-2025": спецприз Президента Беларуси присужден народному артисту России Дмитрию Певцову

"Я могу даже отметить как кинопрокатчик, что интерес к фестивалю не угасает. За две недели проката мы ощутили по электронным продажам, что люди хотят увидеть фильмы разных жанров, разного размера, фильмы, снятые как мастерами, так и молодыми кинематографистами. Поэтому наш фестиваль востребован, он вне политики, вне времени, вне моды. Это фестиваль для людей".