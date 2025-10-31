3.70 BYN
"Лістапад-2025": спецприз Президента Беларуси присужден народному артисту России Дмитрию Певцову
Прозвучали первые аккорды Минского международного кинофестиваля "Лістапад". В 31-й раз белорусская столица принимает в гостях киноманов со всего мира.
Фильмом-открытием стала спортивная сага белорусского режиссера Дмитрия Сороки. Специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" присужден народному артисту России Дмитрию Певцову.
Владимир Карачевский, гендиректор УП "Киновидеопрокат":
"Я могу даже отметить как кинопрокатчик, что интерес к фестивалю не угасает. За две недели проката мы ощутили по электронным продажам, что люди хотят увидеть фильмы разных жанров, разного размера, фильмы, снятые как мастерами, так и молодыми кинематографистами. Поэтому наш фестиваль востребован, он вне политики, вне времени, вне моды. Это фестиваль для людей".
За неделю столичные кинотеатры покажут более 150 картин. В афише "Лістапада" круглые столы, творческие встречи и мастер-классы. В рамках внеконкурсной программы состоятся дни российского, итальянского, бразильского, пакистанского, узбекского, казахского кино. Уже сегодня пройдет церемония открытия конкурса детской и юношеской аудитории "Лістпадзік".