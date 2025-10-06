3.68 BYN
Make friends - участники конкурса "Наше поколение" сближаются в атмосфере дружбы
"Наше поколение" собралось в Москве за неделю до вокального батла. Международный конкурс детской авторской песни объединит талантливых ребят в третий раз. Юные голоса Америки, России, Индии, Беларуси на одной сцене. Напомним, Белтелерадиокомпания определила участника - за страну выступит 13-летняя Амалия Сухан.
И не скажешь, что "Наше поколение" "прогуливает уроки". Возможно, занятия в эти дни станут самыми фундаментальными в жизни. Академия Игоря Крутого - не просто репетиционная база. А настоящая дипломатическая школа для 16 стран мира! За три дня здесь научат слышать другие культуры и выстраивать мосты.
Колоритное открытие "фест-недели", где Беларусь вмиг находит унисон с Узбекистаном, а Америка - с Россией. Здесь первое официальное приветствие и мотивация к участию в международном конкурсе.
Солисты и группы от 9 до 16 лет пока друг другу, а позже и всему миру скажут о важном. Например, самая нестандартная песня - у Китая. Дуэт вспомнит эпоху пандемии, которая не помешала даже дистанционно получить важные знания.
Иян Гэн и Сывэй Лю, представители Китая на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"Эта песня написана в прошлом году, ее написал наш преподаватель. Она для того, чтобы вдохновить нас учиться еще больше. Мы очень рады приехать в Россию, участвовать в этом мероприятии. Очень много эмоций. Ждем, что будет дальше".
Организаторам, к слову, не пришлось искусственно создавать интерактив для сближения. Знание пары фраз на английском и язык жестов. Инициативные артисты уже - на одной волне дружбы.
Ева Мочалова, представительница Узбекистана на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"Я вижу, как они все такими радостными становятся, когда к ним подходят. Такие, давайте: make friends, мы такие очень дружелюбные, вот. Встают сразу с радостными лицами. Мы спрашиваем, как их зовут, как у них в стране".
Амалия Сухан, представительница Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"Мы можем втроем ходить, пытаться складывать слова на английском, при этом люди нас будут понимать спокойно. Потому что все на одной волне, такая сейчас атмосфера, и поэтому общение еще становится легче".
Русское гостеприимство: встречали хлебом, солью да "Матушкой-землей" - этот хит, кажется, всему миру знаком. А представители страны-хозяйки еще и позаботились об участниках. Гламурные ушанки в подарок!
Адель Star и группа "Нейросеть" - представители России на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"Все, кто здесь участвует, не враги, они тоже наши друзья все время будут. Мы споем про то, какая наша страна красивая, какая наша страна гостеприимная, доброжелательная. В русской правде сказано: будет зло наказано".
У "Нашего поколения" есть свой гимн, он прозвучит на русском. Страны Африки, Индия, Бразилия ловко усваивают фразы с помощью музыки.
Их сразу же записывают в студии звукозаписи, и если этот процесс конкурсантам знаком, то роспись традиционных матрешек - для большинства премьера.
"Наше поколение" в кулуарах все чаще сравнивают с витриной культур. Такой формат был продиктован временем и инициативой стран БРИКС. Авторитетное объединение поддержало конкурс, год назад его принимала Казань.
Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":
"Казань была в прошлом году таким центром международных событий. Стараемся с каждым годом делать программу все больше, пытаемся все больше уделить детям внимания. В этом году у нас больше образовательной программы будет, порядка 70 часов. Все педагоги задействованы. То, что они им дают, то, как они их обучают, объясняют. Это большой опыт для каждого артиста".
Завтра узнаем, под каким номером в финале наша Амалия Сухан "сделает громче любовь". Участников ждет жеребьевка и большая пресс-конференция. Там же и огласят новый формат выбора победителя. В отличие от года прошлого, он будет только один. Но каждый зритель с помощью онлайн-голосования сможет поддержать Беларусь, которая традиционно задает тренды на подобных форумах мира.