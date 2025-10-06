Make friends - участники конкурса "Наше поколение" сближаются в атмосфере дружбы

"Наше поколение" собралось в Москве за неделю до вокального батла. Международный конкурс детской авторской песни объединит талантливых ребят в третий раз. Юные голоса Америки, России, Индии, Беларуси на одной сцене. Напомним, Белтелерадиокомпания определила участника - за страну выступит 13-летняя Амалия Сухан.

И не скажешь, что "Наше поколение" "прогуливает уроки". Возможно, занятия в эти дни станут самыми фундаментальными в жизни. Академия Игоря Крутого - не просто репетиционная база. А настоящая дипломатическая школа для 16 стран мира! За три дня здесь научат слышать другие культуры и выстраивать мосты.

Колоритное открытие "фест-недели", где Беларусь вмиг находит унисон с Узбекистаном, а Америка - с Россией. Здесь первое официальное приветствие и мотивация к участию в международном конкурсе.

Солисты и группы от 9 до 16 лет пока друг другу, а позже и всему миру скажут о важном. Например, самая нестандартная песня - у Китая. Дуэт вспомнит эпоху пандемии, которая не помешала даже дистанционно получить важные знания.

Иян Гэн и Сывэй Лю, представители Китая на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Эта песня написана в прошлом году, ее написал наш преподаватель. Она для того, чтобы вдохновить нас учиться еще больше. Мы очень рады приехать в Россию, участвовать в этом мероприятии. Очень много эмоций. Ждем, что будет дальше".

Организаторам, к слову, не пришлось искусственно создавать интерактив для сближения. Знание пары фраз на английском и язык жестов. Инициативные артисты уже - на одной волне дружбы.

Ева Мочалова, представительница Узбекистана на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Я вижу, как они все такими радостными становятся, когда к ним подходят. Такие, давайте: make friends, мы такие очень дружелюбные, вот. Встают сразу с радостными лицами. Мы спрашиваем, как их зовут, как у них в стране".

Амалия Сухан, представительница Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Мы можем втроем ходить, пытаться складывать слова на английском, при этом люди нас будут понимать спокойно. Потому что все на одной волне, такая сейчас атмосфера, и поэтому общение еще становится легче".

Русское гостеприимство: встречали хлебом, солью да "Матушкой-землей" - этот хит, кажется, всему миру знаком. А представители страны-хозяйки еще и позаботились об участниках. Гламурные ушанки в подарок!

Адель Star и группа "Нейросеть" - представители России на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Все, кто здесь участвует, не враги, они тоже наши друзья все время будут. Мы споем про то, какая наша страна красивая, какая наша страна гостеприимная, доброжелательная. В русской правде сказано: будет зло наказано".

У "Нашего поколения" есть свой гимн, он прозвучит на русском. Страны Африки, Индия, Бразилия ловко усваивают фразы с помощью музыки.

Их сразу же записывают в студии звукозаписи, и если этот процесс конкурсантам знаком, то роспись традиционных матрешек - для большинства премьера.

"Наше поколение" в кулуарах все чаще сравнивают с витриной культур. Такой формат был продиктован временем и инициативой стран БРИКС. Авторитетное объединение поддержало конкурс, год назад его принимала Казань.

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Казань была в прошлом году таким центром международных событий. Стараемся с каждым годом делать программу все больше, пытаемся все больше уделить детям внимания. В этом году у нас больше образовательной программы будет, порядка 70 часов. Все педагоги задействованы. То, что они им дают, то, как они их обучают, объясняют. Это большой опыт для каждого артиста".