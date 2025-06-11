"Майский вальс" начал большую фестивальную неделю в Молодечно

В Молодечно стартовал XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. И хотя торжественное открытие форума и традиционный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни состоятся в пятницу, 13 июня, в городе уже начались праздничные мероприятия с участием любителей родного слова и отечественных композиторов.

Открыл форум областной фестиваль духовой музыки "Майский вальс".

"Майский вальс"

Традиционный, любимый белорусами Молодечненский форум начался музыкально бравурно! 15 духовых оркестров, около тысячи исполнителей собрались в один момент в одном месте на Центральной площади Молодечно, чтобы дать национальному празднику белорусской песни и поэзии яркий, масштабный инструментальный старт.

Это областной фестиваль духовой музыки "Майский вальс". Казалось бы, точнее было сказать "Июньский вальс", но в названии форума не месяц года, а знаменитый шлягер Игоря Лученка и Михаила Ясеня, посвященный Великой Отечественной войне, Великой Победе. Произведение стало своеобразным гимном фестиваля.

"Майский вальс" задал и репертуарную тематику форума - каждый из участников праздника представил патриотические произведения. На концерте можно было услышать и мировую классику, и мелодии советских времен. Особый акцент программы на отечественной музыке - в унисон идеи Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.

"Майский вальс" - форум, которому более 40 лет. Это проект, который "путешествует" по разным городам Беларуси. В Молодечно - второй раз.