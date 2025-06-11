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"Майский вальс" начал большую фестивальную неделю в Молодечно
В Молодечно стартовал XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. И хотя торжественное открытие форума и традиционный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни состоятся в пятницу, 13 июня, в городе уже начались праздничные мероприятия с участием любителей родного слова и отечественных композиторов.
Открыл форум областной фестиваль духовой музыки "Майский вальс".
"Майский вальс"
Традиционный, любимый белорусами Молодечненский форум начался музыкально бравурно! 15 духовых оркестров, около тысячи исполнителей собрались в один момент в одном месте на Центральной площади Молодечно, чтобы дать национальному празднику белорусской песни и поэзии яркий, масштабный инструментальный старт.
Это областной фестиваль духовой музыки "Майский вальс". Казалось бы, точнее было сказать "Июньский вальс", но в названии форума не месяц года, а знаменитый шлягер Игоря Лученка и Михаила Ясеня, посвященный Великой Отечественной войне, Великой Победе. Произведение стало своеобразным гимном фестиваля.
"Майский вальс" задал и репертуарную тематику форума - каждый из участников праздника представил патриотические произведения. На концерте можно было услышать и мировую классику, и мелодии советских времен. Особый акцент программы на отечественной музыке - в унисон идеи Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.
"Майский вальс" - форум, которому более 40 лет. Это проект, который "путешествует" по разным городам Беларуси. В Молодечно - второй раз.
Это только начало. К торжественному открытию фестиваля, которое состоится 13 июня, весь город будет жить самыми разными мероприятиями, программа очень насыщенная: литературные встречи и презентации, пленэры и выставки, театральные встречи драматического театра, батлейки. Одним словом, Молодечно всю неделю фестивальный.