Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" проходит в Беларуси

С 26 по 27 сентября в Национальной библиотеке Беларуси впервые проходит фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Мероприятие проводится при поддержке Русского Дома в Минске. Зрителям покажут шесть документальных фильмов о специальной военной операции. Это картины телеканала RT и белорусских документалистов.

Открылся фестиваль премьерой RT "Донбасс. Без права голоса". Герои ленты - журналисты из стран Европы, чьи репортажи из Донбасса запрещены в "демократических государствах". После показа фильма состоялась дискуссия "Прорыв информационной блокады", участниками которой стали генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева, итальянский общественник и журналист Винченцо Лоруссо, итальянский историк Анджело Д’Орси и американский блогер Тофуриус Максимус Крейн.

В зрительскую программу второго дня фестиваля войдут фильмы "Мариуполь" белорусской журналистки Ксении Лебедевой, "Казаки: Бригада Терек" военного документалиста Татьяны Борщ, "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий.

В рамках деловой программы состоится круглый стол "Преступления киевского режима", участником которого заявлен посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По ссылкам можно скачать:

О фестивале:

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, за каждым кадром - человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Кинозалы фестиваля - это территория правды. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "СПАС" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах, в том числе в Беларуси, Азербайджане, Аргентине, Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Греции, Египте, Замбии, Индии, Италии, Киргизии, Китае, Лаосе, Ливане, Монголии, Непале, Никарагуа, Пакистане, Палестине, Перу, Сербии, Таджикистане, Танзании, Турции, Узбекистане, Шри-Ланке.

В Риме группа украинцев выкрикивала нацистские лозунги и пыталась сорвать показ, но несмотря на это он прошел с аншлагом. Проукраинские активисты безуспешно пытались сорвать фестиваль и в итальянской Гориции. В Сербии фестиваль "Время наших героев" принял сам Эмир Кустурица. Мероприятие прошло с таким успехом, что легендарный режиссер предложил сделать его ежегодным.

В Москве фестиваль "Время наших героев" состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы. Он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.

О канале: