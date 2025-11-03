Международный кинофестиваль "Содружество" развернется на крупнейших площадках стран СНГ

"Лістапад" продолжает шествие по минским кинотеатрам. В новинках четвертого фестивального дня - киноленты из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Беларуси, Черногории.

3 ноября новые имена звучали в кинотеатрах "Москва", "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер". К слову, последний уже 4 ноября подведет итоги конкурса детского кино "Лістападзік".

Финальные титры очередного листопадного дня прозвучали в кинотеатре "Победа". Для столичной публики - драма "В погоне за весной". Фильм ранее уже был замечен на международной арене и вошел в конкурсную программу кинофестиваля стран ШОС в Китае.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Очень рад, что сегодня мы проводим очередной день узбекского кино. Это наша традиция - каждый год проводить здесь день узбекского кино. Такие же мероприятия мы проводим и в Узбекистане. Сейчас идет подготовка к проведению Дней Беларуси в Узбекистане. Это очень хорошая традиция. Это означает, что наши народы очень близки. Они были близки исторически. Мы возобновляем наши исторические связи и стараемся побольше узнавать друг о друге через кино".

3 ноября за круглым столом обсудили и перспективы киноразвития стран СНГ. На повестке - вопросы создания совместной кинопродукции, поддержка молодых талантов. Новой вехой в развитии единого культурного пространства станет кинофестиваль "Содружество". Инициатива развернется на крупнейших площадках стран СНГ.

"Мы, наконец, вышли на создание совместного кинофестиваля. Он будет называться "Содружество". Сейчас последние штрихи по тексту дорабатываются партнерами, - рассказал Алексей Сазонов, директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ. - Он согласован, и в следующем году на Совете глав правительства положение об этом кинофестивале будет принято".

Евгений Арендаревич, председатель правления Белорусского союза кинематографистов:

"Очень важный круглый стол, привлечены общественные деятели, политические партии, в том числе представители Белорусской православной церкви. Это открытый и важный диалог, который действительно нам сейчас даст дополнительный импульс, и мы скорректируем вектор развития нашего общего культурного пространства".