Министерство культуры объявило о приеме заявок для участия в Республиканском художественном конкурсе

Министерство культуры объявило о приеме заявок для участия в Республиканском открытом художественном конкурсе. Он пройдет в 14-й раз.

Заключительный этап состязания запланирован на конец ноября. Искать талантливых будут в сферах живописи, скульптуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства. Смотр касается детей до 19 лет, которые обучаются в учреждениях общего среднего образования, детских школах искусств, гимназиях-колледжах.

У авторов работ еще есть время направить в Минск свои материалы: последний день приема заявок - 10 октября.

