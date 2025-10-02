3.66 BYN
Министерство культуры объявило о приеме заявок для участия в Республиканском художественном конкурсе
Автор:Редакция news.by
Министерство культуры объявило о приеме заявок для участия в Республиканском открытом художественном конкурсе. Он пройдет в 14-й раз.
Заключительный этап состязания запланирован на конец ноября. Искать талантливых будут в сферах живописи, скульптуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства. Смотр касается детей до 19 лет, которые обучаются в учреждениях общего среднего образования, детских школах искусств, гимназиях-колледжах.
У авторов работ еще есть время направить в Минск свои материалы: последний день приема заявок - 10 октября.