Минкультуры приглашает художников на конкурс по оформлению визуального облика детских учреждений

25 живописных работ оформят интерьеры помещений учреждений дополнительного образования детей и молодежи в сфере культуры в регионах страны и в Минске. К участию приглашаются профессиональные художники и другие творческие работники с действующим сертификатом, а также студенты творческих вузов. Проект реализуется по государственному социально-творческому заказу. Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года.