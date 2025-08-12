3.72 BYN
Минкультуры приглашает художников на конкурс по оформлению визуального облика детских учреждений
Автор:Редакция news.by
Мастера кисти и цвета смогут внести свой вклад в визуальный облик детских и молодежных учреждений. Министерство культуры Республики Беларусь объявило конкурс по созданию произведений изобразительного искусства.
25 живописных работ оформят интерьеры помещений учреждений дополнительного образования детей и молодежи в сфере культуры в регионах страны и в Минске. К участию приглашаются профессиональные художники и другие творческие работники с действующим сертификатом, а также студенты творческих вузов. Проект реализуется по государственному социально-творческому заказу. Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года.