Минску - 958! 13 сентября белорусская столица отметит День города

958 признаний Минску, десятки праздничных локаций и душевные акценты в оформлении - белорусская столица готовится ко Дню города, который по традиции встречаем во вторую субботу сентября.

Праздник под мирным небом начнется с аккорда памяти и возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой". Затем более 20 площадок откроют насыщенную программу в честь столицы- именинницы.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"В основном концерты, выставки декоративно-прикладного искусства, ярмарки и многое другое пройдут в парковых зонах. Приглашаем жителей города отметить этот праздник вместе с нами!"

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома

В современном мегаполисе заработает машина времени - свыше полутысячи любителей истории через образы и реквизиты воссоздадут летопись Минска. Будут участвовать реконструкторы из Беларуси, России и Китая.

Антураж самобытного Минска дополнит эстетика от городских дизайнеров.

"Интересная задумка, которая будет отражена на площадках нашего города, - это плакаты с признанием в любви к родной столице. На них можно увидеть замечательные уголки нашего города - парки, архитектурные сооружения, аутентичные здания и новые постройки. Каждый такой плакат сопровождается признанием в любви: "Минск, я люблю твои парки", "Минск, я люблю твою архитектуру", - рассказала начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.

День рождения города - это повод поздравить обладателей почетного звания "Минчанин года", а также это добрая традиция полезных экооткрытий и велоподарков.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск":

"Разработаны аудиогиды по минским маршрутам, в администрацию передана информация по установке необходимых навигационных маршрутов, а также информация о более знаковых объектах. И там также размещен QR-код, перейдя по которому можно послушать аудиогида".

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск"

Столица встретит свой день рождения в кругу друзей и бизнес-партнеров - Минский экономический форум международного сотрудничества 12 сентября соберет делегации из городов-побратимов, где обсудят укрепление регионального сотрудничества и выход на новые рынки.