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Молдавская диаспора в Беларуси готовится к фестивалю "Венок дружбы"

Праздник зародился в деревне Боровики Дзержинского района 17 лет назад.

Из сельского стал районным, проехал по городам Минской области, заявил о себе в столице. Теперь белорусские молдаване покажут свое искусство и традиции в Музее народной архитектуры и быта.

Участие в творческом форуме примут известные музыканты и фольклорные коллективы как Беларуси, так и Молдовы. Инициаторы и организаторы праздника скансен в Строчицах, общество дружбы "Беларусь - Молдова" и энтузиасты. Василий Семенюк, молдаванин, который более 30 лет живет в Беларуси, и его друг - белорус Леонтий Телеш.

В программе праздника дружбы - концерт, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по народным ремеслам, презентация национальной молдавской кухни.

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