3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Молдавская диаспора в Беларуси готовится к фестивалю "Венок дружбы"
Праздник зародился в деревне Боровики Дзержинского района 17 лет назад.
Из сельского стал районным, проехал по городам Минской области, заявил о себе в столице. Теперь белорусские молдаване покажут свое искусство и традиции в Музее народной архитектуры и быта.
Участие в творческом форуме примут известные музыканты и фольклорные коллективы как Беларуси, так и Молдовы. Инициаторы и организаторы праздника скансен в Строчицах, общество дружбы "Беларусь - Молдова" и энтузиасты. Василий Семенюк, молдаванин, который более 30 лет живет в Беларуси, и его друг - белорус Леонтий Телеш.
В программе праздника дружбы - концерт, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по народным ремеслам, презентация национальной молдавской кухни.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов