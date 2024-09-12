Молдавская диаспора в Беларуси готовится к фестивалю "Венок дружбы"

Из сельского стал районным, проехал по городам Минской области, заявил о себе в столице. Теперь белорусские молдаване покажут свое искусство и традиции в Музее народной архитектуры и быта.



Участие в творческом форуме примут известные музыканты и фольклорные коллективы как Беларуси, так и Молдовы. Инициаторы и организаторы праздника скансен в Строчицах, общество дружбы "Беларусь - Молдова" и энтузиасты. Василий Семенюк, молдаванин, который более 30 лет живет в Беларуси, и его друг - белорус Леонтий Телеш.