МТС ко Дню города презентовал альбом известного белорусского фотографа с редкими архивными снимками
В преддверии Дня города в Художественной галерее Михаила Савицкого состоялась презентация фотоальбома известного белорусского фотографа Вадима Качана, выпущенного при поддержке компании МТС. Издание стало ярким культурным событием, объединяющим искусство, историю и современные технологии.
Фотоальбом "Связь эпох: Беларусь в кадре истории" - это не просто сборник снимков, это живая летопись встреч, взглядов, прикосновений, молчаливых пауз и долгих разговоров, сплетающих судьбы людей в общую ткань времени, визуальное путешествие, запечатлевшее Минск и другие города Беларуси от советской хроники до наших дней.
На страницах издания оживают шумные улицы 1980-х, первые телефонные будки, неспешные разговоры у подъездов и камерные дворы. Им вторят динамика современности, смартфоны в руках, архитектура света и воздуха.
"Фотоальбом, созданный при поддержке МТС, - это визуальное путешествие сквозь время и пространство, отражающее эволюцию общения. От телефонных будок и разговоров у подъездов - к цифровым сервисам и мгновенным сообщениям. На его страницах - живой диалог поколений, где прошлое и настоящее переплетаются, сохраняя суть человеческого общения. Компания МТС всегда стремилась объединять людей, сокращая расстояния, и этот альбом - еще одно тому подтверждение", - рассказал генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.
"Я пришел в творческую фотографию в 1979 году, в эпоху пленки, и снимал жизнь, которая меня окружала, ориентируясь на свои эмоции. Потом был долгий перерыв и возвращение уже в цифровую эпоху. Поэтому этот альбом - о двух мирах: аналоговом и цифровом, о разных временах и разной жизни. И еще этот альбом - о коммуникациях: сегодня фотография стала массовым языком общения, доступным каждому. Нужно только уметь ее читать. Я благодарен МТС за поддержку этого издания и надеюсь, что их пример вдохновит и другие организации вкладывать средства в сохранение нашей истории и культуры", - поделился Вадим Качан.
Многие снимки из архива Вадима Качана опубликованы впервые, открывая зрителю уникальные кадры, ранее недоступные широкой публике. Эти работы позволяют по-новому взглянуть на знакомые улицы, почувствовать атмосферу ушедших десятилетий и увидеть, как менялись города и люди.
Вадим Качан - фотограф и преподаватель, участник более чем 150 художественных выставок в 11 странах мира, в том числе 23 персональных. Лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства, обладатель Гран-при, победитель и призер международных и республиканских конкурсов. Автор четырех фотоальбомов, чьи работы хранятся в 18 музеях, галереях и архивах Беларуси и других стран.
Компания МТС - крупнейший оператор связи в Беларуси по числу абонентов и провайдер цифровых решений. Как социально ориентированный бренд, МТС выступает партнером инициатив, где культура становится точкой притяжения и объединения людей. В минувшем году компания поддержала лекционный цикл "Арт-повод", а весной совместно культурным проектом "Арт-повод" и Национальным центром современных искусств представила выставку "Нарушая тишину", исследующую природу общения и взаимодействия между людьми.