Музыкальный фестиваль в Несвиже - добрая традиция провожать лето громко

Провожать лето громко стало доброй традицией Несвижа. Двухдневный weekend уже в третий раз собрал как ценителей любимых хитов, так и приглашенных артистов.



В этом году генеральным информационным партнером фестиваля стала радиостанция "Радиус FM", которая уже сегодня проведет мастер-класс для всех желающих. Отметим, что Английский парк в этот раз собрал свыше 10 тыс. человек.

На фестивале Wostrau Nesvizh Fest очень заманчивая программа. Здесь и кайтлайнеры, и интерактивные площадки, и футборд - в общем, проще перечислить, чего в этом году нет. Поток гостей кажется бесконечным, посчитать всех просто невозможно. Отметим только, что билеты продолжают разлетаться как горячие пирожки. Признаться, пройти сквозь толпу очень сложно, поэтому для прессы организаторы подготовили отдельную зону.

Олег Лабуть, сооснователь фестиваля Wostrau Nesvizh Fest

Олег Лабуть, сооснователь фестиваля Wostrau Nesvizh Fest: "Сейчас мы еще не знаем точное количество посетителей, но уже очевидно, что людей гораздо больше, чем в прошлом году. Тогда было около 10 тыс. человек, так что мы растем, и перспективы хорошие. Локация очень красивая. Мы стараемся вкладываться не только в артистов, но и в атмосферу, которую вы сейчас видите вокруг себя. Это для нас очень важно - пожалуй, один из ключевых факторов, на которые мы делаем ставку. Как вы и сказали, держим лицо".

Хедлайнеры мероприятия вам хорошо знакомы. И, как ни странно, это вовсе не Черная пана Несвижа и не Барбара Радзивилл уже стала здесь постоянной гостьей, а десант российских артистов высадился в назначенных точках и покоряет белорусские сцены. "Винтаж", Артик и Асти, "Интонации" - и это далеко не полный список.

Много интерактивных зон - можно и йогой позаниматься, и на батутах попрыгать, и вообще найти много интересного. Время можно провести действительно увлекательно. О хорошем музыкальном настроении позаботились и партнеры фестиваля - "Радиус FM", которые занимают лидирующие позиции на радиоволнах. Громкие фестивали для радиостанций становятся доброй традицией.

Елена Трещинская, директор дирекции радиостанции "Радиус FM "

Елена Трещинская, директор дирекции радиостанции "Радиус FM ": "В прошлом году мы провели довольно много открытых площадок. Это открытый фестиваль, такой формат понравился как слушателям, так и зрителям. Если мы продолжаем двигаться вперед, идти в ногу со временем, значит формат действительно интересный. Это модно, современно и перспективно".

Продолжать традиции решили и поклонники фестиваля. Так, одна из девушек из Несвижа захотела отблагодарить организаторов и вручила им торт, который испекла сама.

"Третий год приходим сюда всей семьей. Очень хотелось поблагодарить ребят - они большие молодцы. Вот, испекла им тортик", - рассказала девушка.